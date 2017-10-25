Выставка «Хаим Сутин. Ретроспектива» в Пушкинском позволяет узнать и полюбить художника

В картинах Сутина нет прямых линий Максим Стулов / Ведомости

История жизни Хаима Сутина, французского художника, еврея из России, прославившегося в Америке, контрастна и необычна, как и его страстные картины. Юношей-недоучкой в 1913 г. он уехал в Париж, бедствовал, не имея денег ни на еду, ни на одежду, писал картины взахлеб, ничем больше не интересуясь. Моделями для него были проститутки, объектом для натюрмортов – несвежие туши с соседней бойни. Чтобы купить холсты и краски, продавал свои работы за гроши. Сблизился с Амедео Модильяни и другими художниками, жившими в богемной коммуне «Улей». В 1923 г. шесть десятков его картин купил американский богач-коллекционер Альберт Барнс, он и прославил Сутина в Америке и в мире. Деньги и слава, 30 прижизненных выставок художника никак не изменили, быт его не интересовал, живопись оставалась единственной страстью, он ей отдавался полностью.

«Хаим Сутин. Ретроспектива» в Пушкинском музее – первая большая выставка художника-классика в нашей стране, и она впечатлит любого зрителя независимо от его знаний и насмотренности. Холсты Сутина – портреты, натюрморты и пейзажи – яростно красочны, драматичны, искусны и искренни до наивности. Алые увядающие гладиолусы в вазе, кровавые вывернутые туши, пламенеющая земля на городском пейзаже, красный воротник на портрете церковного служки – особенный, трагически пылающий цвет превращает любую картину в трагедию плоти, тленной материи. Кажется, что кроваво-красным Сутин был одержим.

Дорогой художник Картины Хаима Сутина регулярно появляются на аукционах. В 2016 г. «Бычья туша» была продана за $28,165 млн, а «Камердинер» – за $16,9 млн, двумя годами раньше «Маленький кондитер» – за $18 млн, «Невеста» – за $15,6 млн.

Не часто случается, но экспозиция снабжена умными и уместными пояснениями. «Сама система цветов есть система непосредственного действия на нервную систему. Дело не в истерии художника, дело в истерии живописи. С помощью живописи истерия становится искусством» – эти слова философа Жана Делёза процитированы рядом с картиной не Сутина, к которому они очень подходят, а Фрэнсиса Бэкона. На выставке есть несколько картин других больших художников – Марка Ротко, Джексона Поллока, Франсуа Ауэрбаха, Жан-Батиста Шардена и Жан-Оноре Фрагонара. И если вещи художников ХХ в. демонстрируют, как близка фигуративная живопись Сутина абстрактному экспрессионизму, то картины старых мастеров поясняют, насколько его творчество опирается на классическую традицию. Но и сами по себе, привезенные из больших музеев мира, эти работы очень хороши.

Сутин учился живописи у художников прошлого, особенно у Рембрандта, и свою любимую картину великого голландца – гениальную и чувственную «Еврейскую невесту» – даже пытался копировать. Но ничего хорошего из этого не вышло, Сутин подражать классикам не мог, писал только по-своему, как-то физиологично, нутром. И воспринимается он так же чувственно, нервами, а не разумом. Как писал Делёз, «живопись превращает мозговой пессимизм в нервный оптимизм».

У Сутина есть и спокойные картины, говоря попросту – трогательные. Это прежде всего портреты, где есть и нежный голубой, и приятный телесный, и успокоительный черный. Как человека люди его не интересовали, судя по воспоминаниям современников. А они любили рассказать о чудачествах художника-безумца: писал голым, рисовал еду, прежде чем ее съесть, даже если был очень голоден, с женщинами вел себя смехотворно, выглядел неряхой и всегда жил в ужасающем беспорядке. Но как художник он был к своим моделям нежен, видя в каждом портретируемом не личность, индивидуальность, а трогательного неуклюжего ребенка, живую плоть, ну и отличный объект для своей живописи.

В основном картины Хаима Сутина привезены в Пушкинский из парижских музеев Орсэ и Оранжери. И они щедро поделились своими сокровищами, так что выставка получилась настоящей ретроспективой, дающей возможность не только познакомиться с художником, но и понять и полюбить его.

До 21 января