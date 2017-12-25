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Майя Кучерская
Линии жизни
Статья опубликована в № 4479 от 26.12.2017 под заголовком: Языка он вынул краски

Памяти Андрея Зализняка

Ушел из жизни выдающийся ученый, один из создателей современной лингвистики

Ушел из жизни академик Андрей Анатольевич Зализняк, один из создателей современной лингвистики.

Гениальный лингвист Андрей Зализняк стал живой легендой уже в середине 1960-х, когда его кандидатская диссертация была признана докторской, а в свет вышло «Русское именное словоизменение». Ученый описал систему склонения в русском языке – объяснил, как склоняются прилагательные, существительные, числительные, местоимения. Это было в далекую докомпьютерную эпоху, но позже его фундаментальный труд лег в основу всех русских автоматических морфологизаторов, или, говоря проще, стал библией компьютерных лингвистов.

Основные научные открытия Зализняка связаны со словоизменением и ударением в русском и древнерусском языках (труд «От праславянской акцентуации к русской»), однако не существовало в языкознании областей, ему чуждых – от фонетики и морфологии до лексикологии и пунктуации; санскрит и древнеперсидский он преподавал с той же легкостью, что вел семинары по ударению. Широта эрудиции и системность анализа позволили ему доказать и подлинность «Слова о полку Игореве» – ученый продемонстрировал, каким громадным объемом сведений о языке должен был бы обладать фальсификатор, чтобы создать подобный текст. Понятно, что Зализняк разбирался с авторством «Слова» не из патриотических чувств, а из любви к научной истине. Последние годы он сражался с «любительской лингвистикой», спекуляциями и мифами, связанными с происхождением русского языка.

Откуда берется псевдолингвистика

«К сожалению, нередко приходится сталкиваться и с такой любительской лингвистикой, которая явно порождена стремлением обосновать некую более общую идею – чаще всего некоторую версию происхождения и истории целого народа. Практически всегда это версия, приукрашивающая (в частности, героизирующая или обеляющая) историю собственного народа. Надо заметить, что потребность в таких версиях обычно возникает у представителей тех народов, которым в ходе истории приходилось страдать от притеснений со стороны более могущественных соседей и которым нужны какие-то дополнительные моральные опоры для самоутверждения». Зализняк А. Из заметок о любительской лингвистике

Зализняк был полиглотом, с этим связано множество анекдотов. Летит Зализняк на конференцию в Венгрию, венгерского он не знает. В самолете он открывает грамматику венгерского языка, просматривает разговорник и, сойдя с трапа, уже неплохо объясняется с аборигенами, а к концу короткой поездки говорит на венгерском свободно.

В начале 1980-х Зализняк занялся изучением берестяных новгородских грамот. До того в течение многих лет считалось, что они пестрят ошибками, написаны полуграмотными людьми. Зализняк обнаружил в берестяных грамотах индоевропейскую архаику, показав, что они отражают более древнее состояние языка и представляют собой образцы грамотности, просто иного рода.

Тогда же, в 1980-х, он начал читать ежегодные отчетные лекции в МГУ по результатам археологических находок: последняя лекция, 31-я по счету, была прочитана этой осенью. На лекции Зализняка собиралась вся гуманитарная Москва, далеко не только лингвисты; вот и в октябре этого года в самой большой университетской аудитории буквально яблоку негде было упасть. Лектор, не стареющий, вдохновенный, с мальчишеским задором и изумительной ясностью изложения делился со слушателями последними открытиями – расшифровками новонайденных берестяных грамот XIV в. Публика немедленно заражалась его увлеченностью, тем более что каждая такая «грамотка» – это не только новая страница истории языка, но и фрагмент огромной разноцветной мозаики – мира русского средневековья в человеческом измерении, свидетельство о том, как торговали, шутили, обижались, горевали и любили почти 700 лет назад. «Из мешка он вынул краски, / Всех цветов он вынул краски / И на гладкой на бересте / Много сделал тайных знаков», - как сказано в «Песне о Гайавате» в переводе Ивана Бунина.

В этом году, например, Андрей Анатольевич рассказал о списке имен и прозвищ в одной из обнаруженных грамот, среди которых оказались Притыка, Шуст (от «шустрый»), Кукла, Заруба – прообразы будущих фамилий, и по сей день существующих в русском языке.

Андрей Анатольевич Зализняк стал одним из тех, кто навсегда изменил наши представления об истории языка, кто создал современную лингвистику. Гений покинул нас, и все острее наше сиротство.

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