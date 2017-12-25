Памяти Андрея Зализняка

Лингвист Андрей Зализняк Екатерина Стецко / Ведомости

Ушел из жизни академик Андрей Анатольевич Зализняк, один из создателей современной лингвистики.

Гениальный лингвист Андрей Зализняк стал живой легендой уже в середине 1960-х, когда его кандидатская диссертация была признана докторской, а в свет вышло «Русское именное словоизменение». Ученый описал систему склонения в русском языке – объяснил, как склоняются прилагательные, существительные, числительные, местоимения. Это было в далекую докомпьютерную эпоху, но позже его фундаментальный труд лег в основу всех русских автоматических морфологизаторов, или, говоря проще, стал библией компьютерных лингвистов.

Основные научные открытия Зализняка связаны со словоизменением и ударением в русском и древнерусском языках (труд «От праславянской акцентуации к русской»), однако не существовало в языкознании областей, ему чуждых – от фонетики и морфологии до лексикологии и пунктуации; санскрит и древнеперсидский он преподавал с той же легкостью, что вел семинары по ударению. Широта эрудиции и системность анализа позволили ему доказать и подлинность «Слова о полку Игореве» – ученый продемонстрировал, каким громадным объемом сведений о языке должен был бы обладать фальсификатор, чтобы создать подобный текст. Понятно, что Зализняк разбирался с авторством «Слова» не из патриотических чувств, а из любви к научной истине. Последние годы он сражался с «любительской лингвистикой», спекуляциями и мифами, связанными с происхождением русского языка.

Откуда берется псевдолингвистика «К сожалению, нередко приходится сталкиваться и с такой любительской лингвистикой, которая явно порождена стремлением обосновать некую более общую идею – чаще всего некоторую версию происхождения и истории целого народа. Практически всегда это версия, приукрашивающая (в частности, героизирующая или обеляющая) историю собственного народа. Надо заметить, что потребность в таких версиях обычно возникает у представителей тех народов, которым в ходе истории приходилось страдать от притеснений со стороны более могущественных соседей и которым нужны какие-то дополнительные моральные опоры для самоутверждения». Зализняк А. Из заметок о любительской лингвистике

Зализняк был полиглотом, с этим связано множество анекдотов. Летит Зализняк на конференцию в Венгрию, венгерского он не знает. В самолете он открывает грамматику венгерского языка, просматривает разговорник и, сойдя с трапа, уже неплохо объясняется с аборигенами, а к концу короткой поездки говорит на венгерском свободно.

В начале 1980-х Зализняк занялся изучением берестяных новгородских грамот. До того в течение многих лет считалось, что они пестрят ошибками, написаны полуграмотными людьми. Зализняк обнаружил в берестяных грамотах индоевропейскую архаику, показав, что они отражают более древнее состояние языка и представляют собой образцы грамотности, просто иного рода.

Тогда же, в 1980-х, он начал читать ежегодные отчетные лекции в МГУ по результатам археологических находок: последняя лекция, 31-я по счету, была прочитана этой осенью. На лекции Зализняка собиралась вся гуманитарная Москва, далеко не только лингвисты; вот и в октябре этого года в самой большой университетской аудитории буквально яблоку негде было упасть. Лектор, не стареющий, вдохновенный, с мальчишеским задором и изумительной ясностью изложения делился со слушателями последними открытиями – расшифровками новонайденных берестяных грамот XIV в. Публика немедленно заражалась его увлеченностью, тем более что каждая такая «грамотка» – это не только новая страница истории языка, но и фрагмент огромной разноцветной мозаики – мира русского средневековья в человеческом измерении, свидетельство о том, как торговали, шутили, обижались, горевали и любили почти 700 лет назад. «Из мешка он вынул краски, / Всех цветов он вынул краски / И на гладкой на бересте / Много сделал тайных знаков», - как сказано в «Песне о Гайавате» в переводе Ивана Бунина.

В этом году, например, Андрей Анатольевич рассказал о списке имен и прозвищ в одной из обнаруженных грамот, среди которых оказались Притыка, Шуст (от «шустрый»), Кукла, Заруба – прообразы будущих фамилий, и по сей день существующих в русском языке.

Андрей Анатольевич Зализняк стал одним из тех, кто навсегда изменил наши представления об истории языка, кто создал современную лингвистику. Гений покинул нас, и все острее наше сиротство.