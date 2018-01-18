В Гоголь-центре разыграли театр Маяковского

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В спектакле «Маяковский. Трагедия» есть и теневой пластический этюд в постановке хореографа Анны Абалихиной Гоголь-центр

Они убили Кенни! Спектакль Филиппа Григорьяна «Маяковский. Трагедия» начинается с того, что мальчик, одетый в такую же оранжевую аляску, как персонаж мультсериала «Южный парк», падает в одну из ям бесконечного московского благоустройства, огороженную характерной полосатой пленкой, пока папа-архитектор (Максим Виторган) ожесточенно спорит с подрядчиками. Бегут строители, врачи, милиция, на растянутом над сценой во всю ширину экране – крупный план окровавленного Кенни. К счастью, мальчик жив, это еще не трагедия, это пролог: «Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: «Что такое хорошо и что такое плохо?»

Актуальная реальность тлеет в спектакле постоянно, но ярко вспыхивает несколько раз – как в случае со строительной пленкой, которая, конечно же, то самое «полосатое лицо повешенной скуки» из текста Маяковского, словно бы заглянувшего на век вперед. Но самый емкий образ – огромные титры «Иммерсивный спортивно-симфонический перформанс «Рояль во льду», которые появляются под бравурные звуки Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского (мгновенно маркирующего что-то неизбывно советское) и объединяют, кажется, всё, что вы можете увидеть сегодня на сцене, арене, в телевизоре и телефоне. Тут не без удивления замечаешь, что полузабытый язык соц-арта снова отлично подходит для описания российской действительности, которая все более успешно соревнуется с театром абсурда.

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