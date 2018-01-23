Что покажут на Роттердамском кинофестивале

В программе сразу несколько фильмов российских режиссеров, и это лишний повод присмотреться к одному из важнейших мировых кинофорумов

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Роттердамский фестиваль подкупает не только программой, но и дружелюбием и полным отсутствием пафоса IFFR / International Film festival Rotterdam

На краудфандинговой платформе Boomstarter прямо сейчас идет сбор средств, необходимых для завершения работы над новым фильмом венецианского лауреата Алексея Федорченко (его мокьюментари «Первые на Луне» в 2005 г. назвали лучшим документальным фильмом программы «Горизонты», а «Овсянки» в 2010-м получили приз за лучшую операторскую работу и приз ФИПРЕССИ). На международном фестивале в Роттердаме «Войну Анны» покажут уже в это воскресенье, но на то, чтобы как следует доделать звук и цветокоррекцию, создателям все еще не хватает примерно 800 000 руб. (Просто для контекста: Министерство культуры в последнее время фигурирует в прессе в основном в связи с гонениями на медвежонка Паддингтона.)

При этом «Война Анны», снятая без государственного участия (бюджет фильма сложился из личных средств авторов, вкладов нескольких частных лиц и помощи фонда «Генезис»), кажется, лучший российский фильм о войне за последние годы. И абсолютно поперечный официальному, громыхающему подходу к теме. Камернее, чем здесь, не бывает: это история шестилетней еврейской девочки, которая прячется в здании занятой немцами комендатуры, – кажется, что несколько дней, а на самом деле два года. Магическое пространство бывшей школы для взрослеющей в своем заточении Анны – одновременно минное поле и поле чудес. Отчасти это похоже на «Лабиринт Фавна»: страшная сказка сплетается с еще более страшной (в своей обыденности) реальностью.

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