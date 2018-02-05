Стиль жизни / Досуг
Статья опубликована в № 4501 от 05.02.2018 под заголовком: Музей Довлатова

Зачем Довлатов переоделся Пушкиным

В спектакле «Заповедник» Сергей Женовач обошелся с автором так же трепетно, как сотрудницы Пушкинского музея с «солнцем русской поэзии»

В Студии театрального искусства (СТИ) вышел «Заповедник» по повести Сергея Довлатова. Режиссер Сергей Женовач поступил с автором так же трепетно, как сотрудницы пушкинского музея в Михайловском с хранимым ими «солнцем русской поэзии».

«Короче, не люблю я восторженных созерцателей», – говорит ведущий актер СТИ Сергей Качанов в роли Бориса Алиханова, лирического героя Довлатова. И ну созерцать.

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