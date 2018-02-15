Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4509 от 15.02.2018 под заголовком: Герой дорожит бородой

Герой должен быть с бородой

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Украшает мужика борода. У преуспевающего кардиохирурга Стивена (Колин Фаррелл) она густая, дремучая, с легкой проседью. Грудь волосатая тоже. И спина. Очень мужественный вид.

Может показаться, что неуловимо антипатичный 16-летний Мартин (Барри Кеоган) немного завидует Стивену. Просит показать подмышки и грудь, хотя пациент в кабинете не Стивен, а он.

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