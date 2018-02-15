Статья опубликована в № 4509 от 15.02.2018 под заголовком: Герой дорожит бородой
Герой должен быть с бородой
Фильм недели – «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса, обладатель каннского приза за сценарий
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Отношения кардиохирурга (Колин Фаррелл) и подростка (Барри Кеоган) сначала выглядят двусмысленными, а потом просто дикими
Xenix Film Distribution
Украшает мужика борода. У преуспевающего кардиохирурга Стивена (Колин Фаррелл) она густая, дремучая, с легкой проседью. Грудь волосатая тоже. И спина. Очень мужественный вид.
Может показаться, что неуловимо антипатичный 16-летний Мартин (Барри Кеоган) немного завидует Стивену. Просит показать подмышки и грудь, хотя пациент в кабинете не Стивен, а он.
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