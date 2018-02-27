Стиль жизни / Досуг
Статья опубликована в № 4516 от 27.02.2018 под заголовком: Как надо делать газету

Как правильно делать газету

«Секретное досье» Стивена Спилберга, номинированное на «Оскары» за лучший фильм и лучшую женскую роль, напоминает о важном триумфе журналистики
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Должен признаться, меня трогают фильмы про честь и достоинство моей профессии. Когда свобода слова торжествует. Когда пресса заставляет власть считаться с собой и с обществом. Когда газетная статья открывает глаза миллионам. Да что там статья – уже заголовок меняет жизнь в стране в лучшую сторону. Как правило, эта страна – США, но так уж сложилось: художественный анализ механизмов демократии нагляднее всего проводить, пользуясь реальными историческими примерами.

Я прощаю таким картинам лобовой пафос и неизбежные штампы: когда репортеры не спят, не едят, не занимаются сексом, а только сутки напролет расследуют взрывоопасную тему. У них взъерошены волосы, круги под глазами, ручка в одной руке и сигарета в другой, съехавший в сторону галстук и прижатая к уху плечом телефонная трубка. Они врываются в архивы и высокие кабинеты, нецензурно ругаются на редакционных летучках и с риском для жизни встречаются с анонимными источниками на темных парковках. Потом кто-нибудь произносит великую фразу, как главный редактор The Washington Post Бен Брэдли (Том Хэнкс) в новом фильме Стивена Спилберга: «Публикация – единственная защита права на публикацию».

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