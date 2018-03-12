Стиль жизни / Досуг
Статья опубликована в № 4523 от 12.03.2018 под заголовком: Верещагин в апофеозе

Выставка Верещагина соперничает с выставкой Айвазовского

Третьяковская галерея открыла большую ретроспективу еще одного классика русской живописи
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Третьяковская галерея сделала очередную выставку-блокбастер. «Василий Верещагин», как и ретроспективы Валентина Серова и Ивана Айвазовского, рассчитана на ажиотажный наплыв посетителей. Даже всем известная картина «Апофеоз войны» помещена на то же место, где била рекорды музейной посещаемости серовская «Девочка с персиками». Успехом будет считаться, если на Крымский Вал придет столько же зрителей, как и на прижизненные показы Верещагина, – тысяч триста. «Ваша выставка в Москве открылась уже две недели тому назад, и толпа валит туда страшная», – писал художнику критик Владимир Стасов в 1874 г., когда Верещагину было 32 года. К концу жизни он был самым известным в мире русским художником, сделавшим 60 выставок в России, Европе и Америке.

Легко предположить, что зрителей, как и в прошлом, привлечет декоративность Верещагина, картины, где с любовью и этнографической точностью изображены пестрые лохмотья туркестанских дервишей, вызывающе желтые штаны богатого киргизского охотника, высоченные тюрбаны калмыцких женщин, воинственные усы башибузука, ужасающая худоба бомбейского факира, плоские зонтики японок и порочная миловидность бачи – мальчика для увеселений.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике