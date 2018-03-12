Выставка Верещагина соперничает с выставкой Айвазовского
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Третьяковская галерея сделала очередную выставку-блокбастер. «Василий Верещагин», как и ретроспективы Валентина Серова и Ивана Айвазовского, рассчитана на ажиотажный наплыв посетителей. Даже всем известная картина «Апофеоз войны» помещена на то же место, где била рекорды музейной посещаемости серовская «Девочка с персиками». Успехом будет считаться, если на Крымский Вал придет столько же зрителей, как и на прижизненные показы Верещагина, – тысяч триста. «Ваша выставка в Москве открылась уже две недели тому назад, и толпа валит туда страшная», – писал художнику критик Владимир Стасов в 1874 г., когда Верещагину было 32 года. К концу жизни он был самым известным в мире русским художником, сделавшим 60 выставок в России, Европе и Америке.
Легко предположить, что зрителей, как и в прошлом, привлечет декоративность Верещагина, картины, где с любовью и этнографической точностью изображены пестрые лохмотья туркестанских дервишей, вызывающе желтые штаны богатого киргизского охотника, высоченные тюрбаны калмыцких женщин, воинственные усы башибузука, ужасающая худоба бомбейского факира, плоские зонтики японок и порочная миловидность бачи – мальчика для увеселений.
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