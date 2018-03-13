В Москве выступил голландский рок-лютнист Йозеф ван Виссем
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Лютнист в современном мире – фигура заведомо маргинальная; лютнист, который не изощряется в виртуозных барочных балладах и не подыгрывает ударившимся в аутентизм поп-звездам, – фигура маргинальная вдвойне. Голландца Йозефа ван Виссема, давно перебравшегося из родного Маастрихта в Бруклин, такое положение дел, кажется, вполне устраивало – начиная с 2000 г. он выпускал сумрачные минималистические альбомы и пользовался уважением таких же чудаков-маргиналов. Положение дел резко изменилось в 2013 г., после того как один из этих «чудаков» – кинорежиссер Джим Джармуш – пригласил ван Виссема заполнить звуковую дорожку фильма «Выживут только любовники». И, как случалось с ним неоднократно, попал в яблочко: ни на что не похожие звуки индустриальной лютни, насыщенные, в прямом и переносном смысле, средневековыми обертонами, идеально оттенили мрачную вампирскую love story.
Можно сказать, что фильм о прячущихся от дневного света пятисотлетних любовниках резко вытолкнул в свет голландского исполнителя на пятисотлетнем инструменте: он неожиданно оказался востребованным концертирующим артистом. И в этом качестве уже приезжал в Россию в октябре прошлого года, выступив вместе с сибирским блюзовым (!) триo The Jack Wood – и программой, основанной, разумеется, на прославившем его саундтреке, для чего и понадобилась поддержка электрифицированной группы.
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