За что можно полюбить «Леди Бёрд»

Сенсация не только в том, что дебютная картина была номинирована на приз Американской киноакадемии за лучший фильм, а ее постановщица – на режиссерскую награду (Грета Гервиг – всего пятая женщина в истории «Оскара», получившая эту номинацию). Но и в том, что Гервиг из тусовки, которую к «Оскару» обычно близко не подпускают. У американских независимых свои ценности, авторитеты и герои. В конце концов, свои площадки – премьера «Леди Бёрд» прошла в 2017 г. на кинофестивале в Теллуриде, а не на знаменитом «Санденсе», но это частность: фильм идеально вписывается в условный «Санденс-формат». В котором клише не меньше, чем в мейнстриме, просто они принципиально другие.

С точки зрения стереотипов разница выглядит так: академики – скучные взрослые в смокингах и вечерних платьях, а независимые – вечные тинейджеры, которых занимают проблемы взросления и связанные с ними странности, дикости, нежности. Со всем этим набором Грета Гервиг и притопала на «Оскара».

Ну и что, если в модном платье, мы-то помним, что в фильмах своего бойфренда Ноа Баумбаха она вечно выглядит так, словно забыла завязать шнурки.

Гервиг, с одной стороны, «современная Катрин Денев» (по определению голливудского стилиста), а с другой – актриса-персонаж, стендап-клоунесса в образе девушки-катастрофы. Она сама себе пишет роли и играет как будто себя же.

Конечно, для режиссерского дебюта она выбрала автобиографический сюжет. Как и героиня «Леди Бёрд», Грета родилась в калифорнийском городе Сакраменто и ходила в католическую школу, которую заканчивала в начале нулевых (а время в фильме узнается без труда: уже есть мобильные телефоны, но в автомагнитолах еще крутятся кассеты). Только Грете сейчас 34, а героине «Леди Бёрд» – 17, поэтому играет ее уже не сама сценаристка, а 23-летняя голливудская звезда Сёрша Ронан.

Интересно, однако, взглянуть на «Леди Бёрд» в свете актерских работ Греты Гервиг. В «Милой Фрэнсис» (Frances Ha, 2012) Ноа Баумбаха она искала себя (и квартиру) в большом городе (куда так стремится из своей глубинки героиня «Леди Бёрд»), пыталась танцевать и ставить танцы, хотя была так неуклюжа, что создавала на экране хаос, едва войдя в кадр. Почти тот же образ перекочевал в другой фильм Баумбаха «Госпожа Америка» (Mistress America, 2015), где забавная, шумная, уже 30-летняя, но все еще страшно инфантильная героиня Гервиг сшибала всех с ног своим обаянием, тусовалась с музыкантами, собиралась сочинить комикс и открыть ресторан домашней кухни. Но главной была уже не она, а мечтающая о литературной карьере младшая подруга, поначалу совершенно очарованная Гретиным блеском, а потом описавшая ее характер и перспективы с беспощадной наблюдательностью. Этот сторонний взгляд выстраивал дистанцию по отношению к «типичной героине Греты Гервиг» и заставлял подозревать, что зазор между образом и его автором-исполнителем куда больше и интересней, чем кажется поначалу.

Другие кинопремьеры недели

«Tomb Raider: Лара Крофт» (Tomb Raider, 2018). Великобритания, США, режиссер – Роар Утхауг

Самый масштабный релиз недели, выходящий сразу на 1300 экранах России. Давненько не видели мы Лару Крофт – расхитительницу гробниц из одноименной серии видеоигр. Главная интрига новой картины – как впишется в героическую роль отменная шведская актриса Алисия Викандер, кстати, обладательница «Оскара». Впрочем, она уже пробовала себя в боевике («Агенты А.Н.К.Л.», «Джейсон Борн»).



«Селфи из ада» (Selfie from Hell). Канада, режиссер – Эрдал Сейлан

Картина об ужасах интернета. Главная героиня – видеоблогер так глубоко погружается во всемирную сеть, что странно и опасно заболевает. А смотрела бы, как мама, телевизор, были бы все живы и здоровы.



«Страна призраков» (Ghostland). Франция, Канада, режиссер – Паскаль Ложье

Снова ужасы, но в более традиционном формате «дома с привидениями». Скелеты, оставшиеся после давней трагедии, выпрыгивают из шкафов и норовят довести до родимчика вернувшуюся в семейное гнездо героиню.



«Можно только представить» (I Can Only Imagine). США, режиссеры – Эндрю Эрвин, Эрвин Бразерс

Мелодрама про историю появления одноименного песенного хита христианской группы MercyMe, принесшего дебютному альбому глубоко верующих американских музыкантов дважды платиновый статус.



«Жили-были». Россия, режиссер – Эдуард Парри

Отечественная комедия о любовном треугольнике в деревне, где всего трое жителей – два немолодых мужика и одна вдова. В ролях: Федор Добронравов, Ирина Розанова и Роман Мадянов. Можно только представить.