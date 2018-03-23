Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4532 от 23.03.2018 под заголовком: Когда опере не нужен театр

Французская меццо-сопрано Стефани д’Устрак спела в Москве

Певица показала французское барокко как театральную форму, которая в театре не нуждается
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Стефани д’Устрак выросла в композиторской семье – ее двоюродным дедушкой был Франсис Пуленк – и занимается музыкой всю жизнь. Ее голос похож на стимпанковский дирижабль, который свободно путешествует по сложнейшим воздушным маршрутам. Страстная любительница старинной музыки, она легко справляется и с современной; в ее репертуаре и партии страдающих красавиц, и роли пылких юношей. Меломаны любят ее за сложный и тщательно продуманный камерный репертуар, театралы обожают как чувственную и темпераментную актрису. Минувшим летом д’Устрак исполнила заглавную роль в спектакле Дмитрия Чернякова «Кармен» на фестивале в Экс-ан-Провансе, а сейчас выступила в Москве на фестивале Opera Apriori.

Певица приехала на фестиваль во второй раз. В 2014 г. она исполняла вокальный цикл Гектора Берлиоза «Летние ночи» и его же кантату «Смерть Клеопатры». Фантазер и волшебник Берлиоз писал музыку в расчете на то, что в голове слушателя она сама перерастет в театр. Д’Устрак стала ассистенткой волшебника, без которой превращение не было бы возможно.

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