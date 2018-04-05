Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4541 от 05.04.2018 под заголовком: Ничто постчеловеческое не чуждо

Петербургский театр увидел сегодняшний мир как катастрофу

Что общего в двух громких премьерах сезона – «Трех толстяках» в БДТ и «Медее» в Театре им. Ленсовета
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Между этими спектаклями, очевидно возвышающимися над равнинным ландшафтом петербургского сезона, как будто не так уж и много общего. Где, казалось бы, многосерийная эпопея худрука БДТ, а где полуторачасовая драма, поставленная молодым режиссером в Театре им. Ленсовета: «Три толстяка» – полная визуальных аттракционов феерия, «Медея» – сумрачная вещь в себе. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что выпущенные на минувшей неделе премьеры не только объединены схожим сверхсюжетом, но и располагаются на пограничных зонах театрального поиска. При всех различиях поэтики и стиля обе по-своему исследуют территорию эпического и говорят о реальности, переживающей глобальную катастрофу («Медея») или пытающейся после нее пересобрать себя по частям («Три толстяка»). Наконец, оба спектакля сочинены по законам музыкальной композиции: Андрей Могучий написал симфоническое полотно, а Евгения Сафонова – камерную кантату.

Толстяки из «Твин Пикса»

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