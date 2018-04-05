Петербургский театр увидел сегодняшний мир как катастрофу

Что общего в двух громких премьерах сезона – «Трех толстяках» в БДТ и «Медее» в Театре им. Ленсовета

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













«Три толстяка» – не инсценировка повести Юрия Олеши. Текст здесь – как снаряд для гимнаста Стас Левшин / БДТ имени Г. А. Товстоногова

Между этими спектаклями, очевидно возвышающимися над равнинным ландшафтом петербургского сезона, как будто не так уж и много общего. Где, казалось бы, многосерийная эпопея худрука БДТ, а где полуторачасовая драма, поставленная молодым режиссером в Театре им. Ленсовета: «Три толстяка» – полная визуальных аттракционов феерия, «Медея» – сумрачная вещь в себе. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что выпущенные на минувшей неделе премьеры не только объединены схожим сверхсюжетом, но и располагаются на пограничных зонах театрального поиска. При всех различиях поэтики и стиля обе по-своему исследуют территорию эпического и говорят о реальности, переживающей глобальную катастрофу («Медея») или пытающейся после нее пересобрать себя по частям («Три толстяка»). Наконец, оба спектакля сочинены по законам музыкальной композиции: Андрей Могучий написал симфоническое полотно, а Евгения Сафонова – камерную кантату.

Толстяки из «Твин Пикса»