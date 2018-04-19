Московский международный необязательный

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Для публики 40-й Московский кинофестиваль начнется лишь 20 апреля Евгений Разумный / Ведомости

Когда появились сообщения, что из-за чемпионата мира по футболу Московский кинофестиваль (ММКФ) будет перенесен с конца июня на конец апреля, это вызвало недоумение. Зачем? Можно подумать, будто на московские просмотры слетаются, как в Канны, до 50 000 кинобизнесменов и критиков со всего света.

В реальности ММКФ фактически проходит в единственном мультиплексе «Октябрь», где девять из 11 залов малюсенькие. В большом зале на 1500 мест аншлаги только на вечерних гала-премьерах; на дневных конкурсных показах зал полупуст. В этом году, как в стародавние времена, фестиваль отхватил еще пять кинотеатров, но там лишь отдельные сеансы и залы расположены далеко и неудобно по отношению друг к другу. Иностранцев на фестивале почти нет, так что и гостиницы мало кому требуются.