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Статья опубликована в № 4563 от 10.05.2018 под заголовком: Кинофестиваль для себя

Майский прокат богат на хорошее фестивальное кино

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В репертуаре российских кинотеатров сейчас есть два выдающихся анимационных фильма и один как минимум небезынтересный игровой.

«Остров собак» Уэса Андерсона: японские псы против бешеных капиталистов

Мэр города Мегасаки принадлежит к древнему японскому клану кошатников. У него татуировка огромного мохнатого кота во всю спину. Рядом с ним все время то один, то другой котик – и, разумеется, он ненавидит собак. Когда в Японии начинается эпидемия собачьего гриппа, он волевым решением отправляет всех мегасакских собак, начиная с любимого пса собственного воспитанника Атари, на далекий остров. Но мальчик оказывается не так прост: он похищает самолет и летит на остров за своим Спотом (тот всегда был верен хозяину, как самурай, и хозяин отвечает ему тем же). Самолет терпит аварию, но Атари выживает. Сперва ему кажется, что Спот умер, но потом выясняется, что он, скорее всего, жив и живет на другом конце острова, в компании легендарных и ужасных псов-каннибалов. И Атари в компании собак Шефа, Рекса, Кинга, Герцога и Босса пускается на поиски.

Уэс Андерсон всегда был известен прежде всего элегантностью своих работ, но здесь происходит что-то вроде передозировки элегантностью. «Это фильм безупречный в каждой детали, до такой степени, что у зрителя начинается асфиксия», – пишет Адам Грэм из The Detroit News, и его ощущения несложно понять. В «Острове собак» – втором мультфильме Андерсона после «Бесподобного мистера Фокса» – так идеально выстроен каждый кадр, так уместен каждый звук, так продумана каждая шутка, что ты и впрямь выходишь из зала немножко угорелым. Но зато несколько дней спустя вспоминаешь «Остров» как один из лучших фильмов за последние годы.

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