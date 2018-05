Отель Martinez в Каннах открылся после реновации стоимостью 150 миллионов евро

Вид на отель Martinez со Средиземного моря Hyatt Hotels

Один из самых знаменитых отелей в Каннах, Hotel Martinez, открылся после реновации. Работы по обновлению номерного фонда и общественных зон гостиницы начались в ноябре 2016 г., их стоимость составила 150 млн евро, уточняют представители компании Hyatt Hotels, владеющей Hotel Martinez.

В ходе реконструкции обновили интерьеры и техническое оснащение всех помещений. В Hotel Martinez будут работать пять ресторанов и баров. Шеф-поваром флагманского 2-звездочного ресторана La Palme d’Or остался Кристиан Синикропи. После реновации в отеле будут работать 15 залов-трансформеров для приемов и конференций, спа-центр The L. Raphaël Beauty и собственный пляж.

Номерной фонд составляет 409 комнат, 99 из которых – люксы. Все они оформлены в исторически характерной для Hotel Martinez стилистике ар деко. Цены на номера категории Standard начинаются от 396 евро в зависимости от даты, на люксы с видом на море – от 936 евро. Самые дорогие номера отеля – люксы des Oliviers и Penthouse с частными террасами.

Hyatt Hotels приобрела Hotel Martinez в 2013 г., в 2016 г. отель присоединили к новому бренду Unbound Collection by Hyatt, созданных для знаковых и единственных в своем роде отелей с богатой историей. Помимо Hotel Martinez к Unbound Collection by Hyatt относятся парижский отель компании Hotel Du Louvre (он сейчас также закрыт на реновацию, его открытие намечено на конец 2018 г.), The Royal Palms Resort & Spa и The Confidante Miami Beach в США, British Columbia и Carmelo Resort & Spa в Уругвае.

Состоятельные туристы, которые останавливаются в отелях «4 и 5 звезд», приносят Лазурному берегу значительную часть дохода, рассказывал в интервью «Ведомостям» директор Агентства по развитию туризма Лазурного берега Эрик Доре. По его словам, государство ставит целью увеличение доходов от туристов с 10 млрд до 12 млрд евро за пять лет, причем добиться этого хотят не за счет роста числа туристов, а за счет увеличения их трат. Пиковым сезоном остается лето, 57% туристов приезжают на Лазурный берег с июня по сентябрь.