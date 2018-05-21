Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4570 от 21.05.2018 под заголовком: «Пальму» украли честно

Почему каннскую «Золотую пальму» украли честно

Победившая драма Хирокадзу Корээды «Магазинные воришки» – фильм о родстве как условном понятии, часто не связанном с подлинным чувством близости
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71-й Каннский кинофестиваль завершился победой драмы «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды – фильма о родстве как условном понятии, часто не связанном с подлинным чувством близости, любви и заботы

В начале японского фильма папа с сыном, промышляющие мелким воровством, возвращаются домой и замечают мерзнущую девочку, по всей видимости запертую своими родителями на балконе. Уже в следующем кадре несчастный ребенок ест и отогревается в чужой семье, где помимо приютивших его героев имеются мама, бабушка и девочка-подросток. Живут они почти на горьковском дне – в бедняцкой лачуге. Постепенно – между делом – выясняется, что персонажей соединяют вовсе не кровные узы, а горизонтальные связи взаимопомощи и спасения, которые в современном мире-супермаркете оказываются прочнее и аутентичнее традиционного родства.

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