Почему каннскую «Золотую пальму» украли честно

Победившая драма Хирокадзу Корээды «Магазинные воришки» – фильм о родстве как условном понятии, часто не связанном с подлинным чувством близости

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Автор лучшего фильма Хирокадзу Корээда и председатель жюри Кейт Бланшетт Alberto PIZZOLI / AFP PHOTO

71-й Каннский кинофестиваль завершился победой драмы «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды – фильма о родстве как условном понятии, часто не связанном с подлинным чувством близости, любви и заботы

В начале японского фильма папа с сыном, промышляющие мелким воровством, возвращаются домой и замечают мерзнущую девочку, по всей видимости запертую своими родителями на балконе. Уже в следующем кадре несчастный ребенок ест и отогревается в чужой семье, где помимо приютивших его героев имеются мама, бабушка и девочка-подросток. Живут они почти на горьковском дне – в бедняцкой лачуге. Постепенно – между делом – выясняется, что персонажей соединяют вовсе не кровные узы, а горизонтальные связи взаимопомощи и спасения, которые в современном мире-супермаркете оказываются прочнее и аутентичнее традиционного родства.