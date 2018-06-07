Новый «Фальстаф» Мариинского театра не выдержал конкуренции с легендарным спектаклем Кирилла Серебренникова
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Программу своего традиционного летнего фестиваля Мариинский театр объявил в рекордные для крупного международного форума сроки – афиша «Звезд белых ночей» появилась на официальном сайте всего за три дня до старта марафона. Особых сюрпризов она так и не преподнесла: вплоть до 29 июля, в самый пик туристического сезона, одновременно на трех сценах гергиевского мультиплекса будут ежевечерне выполнять разнарядку музыканты с громкими, но слишком хорошо известными публике именами. Предсказуемость не прибавляет очков любому фестивалю – особенно если за 26 лет он так и не сумел разжиться внятной концепцией, отсутствие которой на Театральной площади в лучшие времена компенсировали гастрольным изобилием. Афиша нынешнего года выглядит вполне диетически – что не мешает «Звездам белых ночей» оставаться главным событием петербургского музыкального сезона, особенно на фоне очевидного упадка местной Филармонии и не слишком высокой активности в текущем сезоне самой Мариинки.
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