Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4583 от 07.06.2018 под заголовком: Открытие без открытий

Новый «Фальстаф» Мариинского театра не выдержал конкуренции с легендарным спектаклем Кирилла Серебренникова

Премьера открыла фестиваль «Звезды белых ночей»
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Программу своего традиционного летнего фестиваля Мариинский театр объявил в рекордные для крупного международного форума сроки – афиша «Звезд белых ночей» появилась на официальном сайте всего за три дня до старта марафона. Особых сюрпризов она так и не преподнесла: вплоть до 29 июля, в самый пик туристического сезона, одновременно на трех сценах гергиевского мультиплекса будут ежевечерне выполнять разнарядку музыканты с громкими, но слишком хорошо известными публике именами. Предсказуемость не прибавляет очков любому фестивалю – особенно если за 26 лет он так и не сумел разжиться внятной концепцией, отсутствие которой на Театральной площади в лучшие времена компенсировали гастрольным изобилием. Афиша нынешнего года выглядит вполне диетически – что не мешает «Звездам белых ночей» оставаться главным событием петербургского музыкального сезона, особенно на фоне очевидного упадка местной Филармонии и не слишком высокой активности в текущем сезоне самой Мариинки.

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