Почему Вуди Харрельсон не мог дослушать до конца Дональда Трампа

Статья опубликована в № 4585 от 09.06.2018 под заголовком: Вуди Харрельсон: Я не был в восторге от роли шефа Уиллоби

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Актер Вуди Харрельсон ALESSANDRO BIANCHI / Reuters

Вуди Харрельсон объясняет, почему после перерыва в год с лишним снова стал курить травку: «Я устал сопротивляться». Он говорит, медленно растягивая слова. Эта знакомая по многим его фильмам манера происходит из Техаса и Огайо, где прошло его детство.

В прошлогодних интервью голливудский дебошир и искатель приключений много раз говорил, что пришло наконец время уйти с этой жесткой вечеринки, которая продолжается вот уже три десятилетия. Но Вилли Нельсон, его близкий друг и сосед по Гавайям, где сейчас живет Харрельсон, кажется, поменял его намерения: звезда кантри-музыки, возможно, самый известный стоунер Америки (у него даже есть свой собственный бренд марихуаны – Willie’s Reserve). «Его влияние было развращающим», – говорит Харрельсон, тихо посмеиваясь. Смеется он, тоже будто притормаживая.