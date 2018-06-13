Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4586 от 13.06.2018 под заголовком: Чем сердце успокоилось

«Кинотавр» раздал призы по совести

И вспомнил о солидарности
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«Кинотавр» завершился совершенно иначе, чем начался. На церемонии открытия на упоминание имен арестованных кинематографистов как будто наложили вето, а на лица их коллег в зале – отпечаток беспомощности. На закрытии, напротив, выступавшие говорили и о голодающем в российской колонии (уже месяц) украинском режиссере Олеге Сенцове, и о сидящих под домашним арестом обвиняемых по делу «Седьмой студии». Представитель Гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизен потребовал обмена первого и освобождения вторых. Главы двух жюри «Кинотавра», критик Андрей Плахов и режиссер Алексей Попогребский, вместе зачитали заявление «Киносоюза» – альтернативной Союзу кинематографистов организации, к которой оба принадлежат, – в поддержку Сенцова. Продюсер Евгений Гиндилис зачитал письмо Сенцова из колонии, композитор Игорь Вдовин призвал следить за судьбой политических узников, режиссеры Авдотья Смирнова и Григорий Константинопольский воззвали к милосердию судей, занимающихся делом Серебренникова.

Ни единого протестного слова из трансляции на канале «Россия 1» не вырезали – правда, показали ее в полчетвертого ночи, в связи с чем в кулуарах тут же началось обсуждение, не хитрый ли это уговор главы «Кинотавра» Александра Роднянского с гендиректором «России 1» Антоном Златопольским: мол, вы там говорите, что хотите, а мы покажем это все, когда никто не смотрит телевизор. Так или иначе на «Кинотавре» снова отменили самоцензуру – и призы раздали с той же свободой, с какой произносили речи со сцены.

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