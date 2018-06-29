Туристы могут снова увидеть падение Берлинской стены

Занимающиеся VR-туризмом компании сотрудничают с историками и экспертами с целью воссоздать на определенном месте исторические события Timelooper

Возле Бранденбургских ворот в Берлине собирается толпа – мужчина размахивает флагом ФРГ, женщина подпрыгивает, другой человек поднимает кулак, а Берлинская стена падает. Но это происходит не 9 ноября 1989 г. и не по-настоящему. Ряд технологических стартапов надеются, что технологии виртуальной и дополненной реальности позволят туристам почувствовать себя свидетелями исторических событий во время посещения достопримечательностей. Ожидается, что эта новая отрасль VR-туризма будет быстро расти, в то время как компании стремятся сотрудничать с бо́льшим числом исторических и туристических организаций.

По словам сооснователя TimeLooper Эндрю Фейнберга, традиционным выставкам кое-чего не хватает, а именно возможности поставить людей в обстановку исторических событий. «Мы хотели знать, каково это было стоять на Великой китайской стене и отражать нашествие монголов на Пекин», - отмечает он.

Технология может применяться различными способами, но основной процесс выглядит следующим образом. Занимающиеся VR-туризмом компании, в частности TimeLooper, Zreality и Owlized, сотрудничают с историками и экспертами с целью воссоздать на определенном месте исторические события. Для этого они используют фотогорафии, видео или, если возможно, компьютерные изображения и актеров. Местные музеи и историки помогают сделать это максимально точно. Как признается Фейнберг, более древние события воссоздать легче, поскольку людям сложнее оспорить детали, тогда как более современные исторические моменты «каждый помнит по-разному».

TimeLooper была основана в 2015 г. Она использует приложение и иногда шлемы виртуальной реальности, чтобы посетители 12 туристических объектов по всему миру могли лучше ознакомиться с происходившими там событиями. В их число входят падение Берлинской стены, Великий пожар в Лондоне в 1666 г. и прибытие иммигрантов на остров Эллис в Нью-Йорке в начале XX в. К концу года TimeLooper планирует добавить достопримечательности в Гонконге, Японии и Израиле. Чтобы увидеть события, туристы загружают приложение TimeLooper и смотрят на экраны своих смартфонов, перемещая их. Обычно для доступа к видео необходимо, чтобы человек находился в том историческом месте. Стоимость варьируется от бесплатной до $6,99.

Owlized по-иному показывает виртуальную реальность. Ее гендиректор Аарон Селверстон надеется, что применение стационарных биноклей, которые часто встречаются на смотровых площадках, позволит использовать технологию шире. Owlized сейчас устанавливает стационарные бинокли в Сан-Франциско, где люди, заплатив кредитной карточкой от $3 до $5, смогут посмотреть двухминутное видео о золотой лихорадке в середине XIX в.

Zreality предлагает другой способ показа виртуальной реальности. Ее клиенты смогут надеть специальные очки и во время 50-минутного автобусного тура по Люксембургу увидеть, каким он был в 1867 г., когда между Францией и Пруссией чуть не началась война из-за политического статуса этого карликового государства. При этом рассказчик будет комментировать увиденные ими сцены. Предполагается, что сервис будет запущен в этом году. «Мы хотим по-настоящему показать людям прошлое, - говорит гедиректор Zreality Александр Фридхи. - Мы думаем, что это станет следующей стадией туризма. Это словно путешествие во времени».

Перевел Алексей Невельский