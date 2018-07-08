Стиль жизни / Люкс

На миллениалов переориентируются производители не только готовой одежды, но и кутюр

Чем запомнится прошедшая Неделя высокой моды
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Недели высокой моды в Париже проходят дважды в год, в январе и июле. Модных тенденций в том смысле, который в этот термин заложен рынком готовой одежды (pret-a-porter), они не формируют и не отражают. Считается, что эти шоу платьев стоимостью примерно $10 000–100 000 нужны, чтобы демонстрировать максимум, на который способна модная индустрия, и в плане мастерства, и в плане идей. Кроме того, высокая стоимость кутюра сама по себе регулирует спрос на него: платить такие деньги способны немногие, и эти редкие люди, скорее всего, постоянны в своих вкусах. Поэтому все маркетинговые страсти последних нескольких лет с привлечением новой – молодежной – аудитории логичным образом высокую моду не затрагивали.

Но, видимо, что-то изменилось. В рамках прошедшей недели сразу несколько дизайнеров недвусмысленно дали понять, ради кого они столько старались.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике