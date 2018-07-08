На миллениалов переориентируются производители не только готовой одежды, но и кутюр
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Недели высокой моды в Париже проходят дважды в год, в январе и июле. Модных тенденций в том смысле, который в этот термин заложен рынком готовой одежды (pret-a-porter), они не формируют и не отражают. Считается, что эти шоу платьев стоимостью примерно $10 000–100 000 нужны, чтобы демонстрировать максимум, на который способна модная индустрия, и в плане мастерства, и в плане идей. Кроме того, высокая стоимость кутюра сама по себе регулирует спрос на него: платить такие деньги способны немногие, и эти редкие люди, скорее всего, постоянны в своих вкусах. Поэтому все маркетинговые страсти последних нескольких лет с привлечением новой – молодежной – аудитории логичным образом высокую моду не затрагивали.
Но, видимо, что-то изменилось. В рамках прошедшей недели сразу несколько дизайнеров недвусмысленно дали понять, ради кого они столько старались.
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