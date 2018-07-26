Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4617 от 26.07.2018 под заголовком: Ювенильное море

Фильм недели – «Мектуб, любовь моя» Абделатифа Кешиша

В прокат выходит картина, ради завершения которой режиссер выставил на продажу свою «Золотую пальмовую ветвь», полученную в Каннах-2013 за «Жизнь Адели»
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Если не входить в этот фильм постепенно, словно пробуя воду ногой, а разбежаться и сразу нырнуть, сперва не понимаешь, что происходит. И вдруг, поняв, испытываешь острое счастье: не происходит ничего. Просто море, брызги солнца на пересвеченной пленке, пляжный флирт, тебе 20 лет, пойдем снова купаться; красивые юные лица, ноги, груди, попы, особенно попы, – всё крупным планом.

Лето 1994-го, французский курортный город Сет, куда Амин (Шаин Бумедин) вернулся на каникулы. В Париже он учился на врача, но бросил. Теперь фотографирует и сочиняет сценарий фантастического фильма про любовь к женщине-роботу в 2020 г. Его любовь, подруга детства Офели, работает на ферме. Она обручена с солдатом Клеманом, который служит в Заливе, но, пока его нет, спит с Тони, кузеном Амина. Об этом все знают (и рассказывают друг другу по секрету), но Тони притворяется, что скрывает связь с Офели, заводя роман с каждой встречной, вот, например, с Шарлоттой, которая приехала из Ниццы с подругой Селин.

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