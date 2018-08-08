Стиль жизни / Досуг
Статья опубликована в № 4626 от 08.08.2018 под заголовком: Музейная драма и опера сыграны

Две московские выставки сделаны в жанре философского театра

В Московском музее современного искусства начался «третий акт» проекта «Генеральная репетиция», а в Царицыне открылась выставка «Гипноз пространства. Воображаемая архитектура»
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По странному совпадению две новые нестандартные выставки оказались еще и заключительными частями трилогий. «Ничьё» поэта Марии Степановой стала «третьим актом» проекта «Генеральная репетиция», запущенного фондом V-A-C в Московском музее современного искусства. Выставка «Гипноз пространства. Воображаемая архитектура. Путь из древности в сегодня» создана куратором и историком искусства Сергеем Хачатуровым в Царицыне и продолжает спецпроект «Роман готического вкуса», начатый выставками «Ожившая пьеса императрицы» и «Призрак-рыцарь». Обе «третьих части» работают с разными жанрами и форматами, свободно перемещаются между временами и в итоге чуть раздвигают границы музея.

Опера для архитектора

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