Памяти Дмитрия Брусникина
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Он был очень молодым. Дело не в возрасте (хотя 60 – ну рано ведь, трагически рано!), просто чем дальше, тем явственней ощущалось, как нарастает вокруг него какое-то новое, радостное коллективное тело – брусникинцы, сначала студенты, потом актеры его «Мастерской». Как это тело становится крепче и гибче, уверенней и сильней.
Его «Мастерская» была самым молодым театром Москвы – не только потому, что возникла лишь в 2015 г.; дело в новой энергии, новом поиске, в той силе притяжения, которая сигнализирует: здесь сейчас происходит самое важное и интересное!
Он был успешным. Пришел в профессию практически на спор, как признавался в одном из интервью: решил доказать другу, что в театральный любой сможет поступить. Бросил Московский институт электронной техники и оказался в Школе-студии МХАТ на курсе Олега Ефремова. А после окончания учебы в 1982 г. был сразу зачислен в труппу Художественного театра и начал преподавать в Школе-студии. Поставил множество спектаклей, сыграл десятки ролей в театре, кино и сериалах, включая популярнейшие «Петербургские тайны». Но популярность и признание, кажется, были просто счастливым дополнением к его художественной и человеческой чуткости, умению видеть и принимать новые идеи и новые таланты. В середине 1980-х, когда Брусникин вместе с Романом Козаком и Александром Феклистовым пришел в театр «Человек», одну из ключевых точек на карте тогдашней театральной Москвы, эта жажда искренности и новизны реализовывалась на сцене. Со временем все более важной становилась педагогика, передача огня и любви другим.
Он был могучим. Даже внешне – высокий и статный, по-богатырски красивый, с копной белых волос и густой бородой, он казался человеком, который знает, как надо, и сделает все именно так. Неторопливо, но основательно и надежно, с напряжением целенаправленным, постоянным и упорным. И сделал: как-то постепенно реформировал систему театрального образования в России, сдвинул эту глыбу.
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