В Вене и Берлине показали танец с нечеловеческим лицом
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В Вене завершается танцевальный фестиваль Impulstanz, и почти сразу в Берлине начинается еще один крупнейший европейский фестиваль современного танца – Tanz im August, отмечающий в этом году 30-летие. Оба занялись изучением того, как живое искусство танца меняется под влиянием виртуальных технологий.
Двойная жизнь: поющие перформеры и танцующие музыканты
В венском музее современного искусства Mumok на выставке Doppelleben – «Двойная жизнь. Художники делают музыку» – царит гробовая тишина. Хотя люди на экранах поют, играют на музыкальных (и немузыкальных) инструментах, а то и просто – как Йоко Оно – истошно и долго орут в микрофон. Надо надеть свисающие с потолка наушники, чтобы услышать, что классический и ужасно смешной перформанс Джона Кейджа Water Walk (1952), например, буквально состоит из воды – точнее, всех звуков, которые она способна издавать. А музыка, например, Германа Нитша вообще ни о чем: здравствующий отец венских акционистов (люди, купавшиеся в крови животных и резавшие себя бритвой еще в 1960-е) неустанно давит на одну-единственную клавишу, демонстрируя тот самый бесконечный звук, который другой, здесь же представленный крестный звукового перформанса австриец Герхард Рюм определил как «Дао в музыке».
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