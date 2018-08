Раф Симонс создал первый аромат для Calvin Klein

Calvin Klein

Calvin Klein выпустила первый аромат, созданный под руководством креативного директора марки Рафа Симонса, – Women. Это первый абсолютно новый аромат марки за 13 лет. Для Women разработана отдельная парфюмерная композиция, он не входит ни в одну из уже существующих коллекций ароматов Calvin Klein.

«Как только я начал работать в Calvin Klein, я изучил все ароматы, выпускаемые брендом. Многие из них были знаковыми для индустрии, и мне хотелось продолжить эту историю. Очень быстро стало ясно, что мы должны создать новый аромат и написать свою главу в истории парфюмерии Calvin Klein», – цитирует Симонса профильное издание Business of Fashion. Симонс стал креативным директором Calvin Klein в августе 2016 г. (до этого он работал креативным директором женских линий в Jil Sander и Dior). В этой должности он курирует аспекты дизайна, глобального маркетинга и коммуникаций всех брендов Calvin Klein — Calvin Klein, Calvin Klein Platinum, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear и Calvin Klein Home. Его главной задачей был перезапуск марки и поиск ее новой стилистики. Первой работой Симонса в новой должности стала коллекция Calvin Klein By Appointment — линия одежды уровня couture. Ранее марка не делала ничего подобного, и одна из задач By Appointment — показать публике, что Calvin Klein — это не только джинсы и нижнее белье, пояснял Симонс.

Производством аромата занималась компания Coty, которая изготавливает всю остальную парфюмерию марки, в том числе их самые успешные продукты CK One, Eternity, Euphoria и Obsessed. Эдгар Хубер, президент Coty Luxury (подразделение Coty, которое занимается выпуском ароматов для дорогих модных брендов, в том числе Burberry, Marc Jacobs и Chloé) сравнивает Women с другим хитом их авторства – Gucci Bloom, аромата, разработанного и запущенного в партнерстве с креативным директором Gucci Алессандро Микеле. Хубер описывает композицию Women как древесно-цветочную с нотами апельсинового цветка и лимонного перца. «Это сложный аромат, который может на равных конкурировать с нишевым игрокам, таким как Byredo и Le Labo, которые захватывают долю рынка из дизайнерского сегмента», – уточняет Хубер.

Парфюмерный бизнес – вторая по величине лицензия Calvin Klein после соглашения с компанией G-III, которая производит женскую одежду Calvin Klein (за исключением джинсов и нижнего белья). Оборот Calvin Klein в 2017 г. достиг $9,1 млрд, из которых продажа ароматов составляет $3,5 млрд, что на 10% больше, чем в прошлом году. Чистая прибыль Calvin Klein от продажи парфюмерии составила $226,4 млн, уточняет Business of Fashion.