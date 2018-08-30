Стиль жизни / Линии жизни

Непростой советский человек

Редактор отдела политики «Ведомостей» – о месте Иосифа Кобзона в истории страны
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Для людей моего поколения, пошедших в школу в середине 1970-х, у позднего Советского Союза было несколько, если можно так выразиться, главных звуковых символов. Шамкающий на трибуне очередного съезда или пленума генсек Леонид Ильич Брежнев. Нелепый студент кулинарного техникума в исполнении Геннадия Хазанова. Хулиганский «Арлекино» восходящей звезды Аллы Пугачевой. И, конечно, голос Иосифа Кобзона, звучавший из телевизоров и радиоприемников, кажется, даже чаще самого Брежнева.

Этот голос мог быть очень разным и идеально подходил как для партийно-официозного «И Ленин такой молодой», так и для лирико-патриотического «Я прошу, хоть ненадолго». Но настоящим лично мне всегда казался все-таки не тот Кобзон, под чей голос Штирлиц грезил о далекой Родине, а тот, который вместе с детским хором Гостелерадио восклицал «Ядерному взрыву – нет, нет, нет!» со сцены Кремлевского дворца съездов. Потому что «17 мгновений весны» с его слишком умными, а порой и обаятельными фашистами вообще был не очень типичным советским фильмом, и закадровый Кобзон в нем тоже был каким-то недостаточно советским.

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