В Пушкинском музее показывают «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо»

Как выставка изменила музей и проложила мост из Японии XVII века в современность

Статья опубликована в № 4647 от 06.09.2018 под заголовком: Японский ренессанс в Москве

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Сога Сёхаку (1730–1781). «Отшельники (даосские бессмертные)». 1764. Парные шестистворчатые ширмы. Бумага, краски Андрей Гордеев / Ведомости

В ГМИИ им. Пушкина открылась выставка «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо», изменившая интерьеры самого музея и проложившая мост из Японии XVII в. в современность

Эдо – старое название Токио. Эпоха Эдо длилась 265 лет, с 1603 по 1868 г., это последний в японской истории период, когда власть принадлежала военному сословию. В стране, прежде раздираемой войнами, наступил мир, а в искусстве начался ренессанс.

Мост – настоящий мост, построенный в музее, и не один, а восемь сколоченных зигзагом мостков (яцухаси), символизирующих долгий, изломанный путь человека к постижению сути бытия, – занял центральное пространство Белого зала ГМИИ, и ему вторят те же восемь мостков на свитке Огаты Кэндзана (1663–1743).

Главный выставочный зал Пушкинского музея оказался слишком нарядным для минималистской японской живописи, и архитектор Анна Каменских, дизайнер экспозиции, выстроила по бокам деревянные помосты и накрыла их подобно веранде. Получились пол и крыша японского дома, в котором стали уместны расписные ширмы, висящие на стене свитки, полихромные гравюры. Выписанные по шелку и бумаге птицы и магнолии, дети и боги, ткани, покрытые сусальным золотом или сбрызнутые золотой пылью, тонут в полумраке: хрупкость предметов не позволяет демонстрировать их при ярком освещении, допустимый максимум – 30 люкс.