Что такое правильный региональный кинофестиваль

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Лучшим фильмом фестиваля назвали картину режиссера Милада Алами «Соблазнитель» (на фото кадр из фильма) sakhalinfilmfestival.ru

Итоги 8-го международного кинофестиваля «Край света» в Южно-Сахалинске не исчерпываются списком победителей, объявленным на торжественном закрытии. При том, что сам вердикт жюри вопросов не вызывает: главный фильм-избранник «Соблазнитель» (режиссер Милад Алами), помимо достойного кинематографического качества, идеально выразил интерес сахалинского фестиваля к смысловой точке встречи Европы с Азией.

Победители и деньги

«Соблазнитель» снят в копродукции Ирана, Дании и Швеции и рассказывает о мытарствах иранского иммигранта в датских краях. Вообще-то у себя дома он женат, но на чужбине это большой секрет, поскольку Исмаилу (так зовут героя), чтоб избежать депортации, надо срочно и официально склеить датчанку. Вот он и ошивается по ночам в престижном баре, вынужденно спуская там часть денег, нелегально заработанных черным трудом и предназначенных для отправки семье. Выпивает за стойкой, постреливает в разные стороны масляным черным глазом в надежде на благосклонность датских дам, успевших разочароваться в соотечественниках, но не потерявших надежды на женское счастье. В общем, Азия в «Соблазнителе» встречается с Европой как в титрах, так и в сюжете, поэтому председатель жюри, режиссер-иранка Таминех Милани, известная на родине борьбой за права женщин, вполне защищена от упреков в протекционизме в отношении соотечественника.