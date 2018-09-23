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Александр Поветкин проиграл нокаутом бой за титул чемпиона мира по боксу

Поединок с британцем Энтони Джошуа закончился в седьмом раунде
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Российский боксер Александр Поветкин проиграл поединок за титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе британцу Энтони Джошуа. 

Бой завершился завершился победой Джошуа в седьмом раунде – 28-летний британец нокаутировал 39-летнего Поветкина. Это первое поражение Поветкина нокаутом в карьере, указывает Sports.ru. На счету Поветкина до поединка было 34 победы и одно поражение – в бое с Владимиром Кличко в 2013 г.

Поединок прошел на 80-тысячном стадионе «Уэмбли» в Лондоне в рамках вечера профессионального бокса.

 Это 22-я победа Джошуа в 22-х поединках. Он сохранил звание чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации WBA (Super), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBO) в супертяжелом весе. Британец в шестой раз защитил титул чемпиона мира IBF, в третий – WBA и в первый – WBO, отмечает ТАСС.

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