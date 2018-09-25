Статья опубликована в № 4660 от 25.09.2018 под заголовком: «Сейчас» вот-вот наступит
Кинофестиваль «Послание к человеку» посмотрелся в зеркало 1968 года
И увидел в сегодняшней реальности «время перехода»
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Кадр из фильма «Белая мама»
«Послание к человеку»
Полвека назад студенты в Европе начали строить баррикады, протестуя против гнилого мира отцов. На 28-м петербургском кинофестивале «Послание к человеку» событиям 1968 г. была посвящена отдельная программа «Сопротивление», в которой показывали и классику «эпохи протеста», и фильмы, в которых отразилась та эпоха, и сегодняшние попытки проанализировать «несбывшуюся революцию».
Время для Орсона Уэллса
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