Кинофестиваль «Послание к человеку» посмотрелся в зеркало 1968 года

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Кадр из фильма «Белая мама» «Послание к человеку»

Полвека назад студенты в Европе начали строить баррикады, протестуя против гнилого мира отцов. На 28-м петербургском кинофестивале «Послание к человеку» событиям 1968 г. была посвящена отдельная программа «Сопротивление», в которой показывали и классику «эпохи протеста», и фильмы, в которых отразилась та эпоха, и сегодняшние попытки проанализировать «несбывшуюся революцию».

Время для Орсона Уэллса