В ресторане «Тороро» пройдет фестиваль морепродуктов, посвященный рынку Цукидзи

С 11 октября по 3 ноября в ресторане «Тороро» будут готовить рыбу и морепродукты, доставленные с токийского рынка Цукидзи и его преемника – нового рынка Тоёсу Тоторо

В ресторане «Тороро» пройдет фестиваль, посвященный рынку Цукидзи - самому известному рыбному рынку Токио и одному из самых известных торговых мест мира. Из-за проведения в Токио Олимпиады - 2020 оптовые продажи Цукидзи прекращены 10 сентября и возобновятся на новом месте 13-14 октября 2018 г., указано на сайте рынка. С 11 октября в «Тороро» будут готовить рыбу и морепродукты, доставленные с Цукидзи и его преемника - нового рынка Тоёсу.

Дни с 11 по 17 октября посвятят суши и сашими из разных видов тунца с последней аукционной закупки на Цукидзи. Далее начнутся поставки с нового рынка Тоёсу, их разделят на тематические недели. Первой пройдет «Белая неделя», ее основой станут разные виды белой рыбы - лакедра, кампачи, шамааджи, тай, сузуки, савара, татиуо и проч. C 25 по 30 октября начнется «Красная неделя», которая представит редкие виды красной рыбы. 2 и 3 ноября фестиваль завершится гастролями японского мастера разделки тунца Хироюки Ясу, который разделает 100-килограммового тунца блюфин.

Рынок Цукидзи является символом мировой торговли продуктами питания и одной из самых популярных туристических достопримечательностей Токио. На нынешнем месте он открыт в 1935 г. Цукидзи состоял из внутреннего (оптового) и внешнего (розница и рестораны) рынков. Сейчас будет закрыт внутренний рынок, внешний продолжит работу.

Широкую известность рынок приобрел в 2004 г. после выхода книги американского антрополога, профессора Гарварда Теодора Бестора Tsukiji: The Fish Market at the Center of the World. В ней ученый исследовал феномен рынка, его значение как зеркала японской культуры и традиций. «Цукидзи тесно связан с тонкостями японской культуры питания и представлениями о национальной культурной самобытности. Но это также рынок, который управляет мировой рыбной промышленностью: от ныряльщиков морских ежей в штате Мэн до креветочных фермеров в Таиланде, от японских рыбаков в Индийском океане до хорватских в Адриатике», - приводит Financial Times выдержку из книги Бестора.

