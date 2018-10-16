Стиль жизни / Люкс
Статья опубликована в № 4675 от 16.10.2018 под заголовком: Какое искусство покупали в Вене и почему

Какое искусство можно недорого купить сегодня, чтобы дорого продать завтра

Понять это помогает прошедшая в Вене ярмарка viennacontemporary
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Viennacontemporary проходит под крышей гигантского павильона MarxHalle. В этом году в ярмарке участвовало 118 галерей и институций из 27 стран. Любую работу можно купить, но viennacontemporary примечательна и как редкая выставка, которая объединяет западное и восточное современное искусство. Напоминая, с одной стороны, о том, что у художественного процесса сегодня нет обочин, а с другой – что в цене не космополитизм, а поиски национальной идентичности.

Про цены

Viennacontemporary – одна из самых демократичных ярмарок современного искусства. Минимальная цена за работу – 200 евро, за эти деньги, например, можно купить графику молодого грузинского художника Гиорги Чхеидзе. Недорого и у галериста Александра Петрелли, который ходил по ярмарке и периодически распахивал перед посетителями пальто, на подкладке которого были произведения небольших форматов в очень доступной ценовой категории. Галерея Петрелли так и называется – «Пальто». В ней можно было приобрести, например, хулиганские меховые панно Алины Глазун за 300 евро.

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