Статья опубликована в № 4686 от 31.10.2018 под заголовком: Тролли, лесник и Берлускони
Фильмы недели: Тролли, лесник и Берлускони
В прокате – «На границе миров», «Человек, который удивил всех» и «Лоро»
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В «Человеке, который удивил всех» мотив инаковости решен в сказочном ключе
Кадр из фильма «Человек, который удивил всех»
В прокате встретились два фильма, воспевающие инаковость, – шведский «На границе миров» и российский «Человек, который удивил всех». На другом прокатном полюсе – картина о Сильвио Берлускони
Одинокий герой уходящей эпохи, такой, как скандальный итальянский премьер Сильвио Берлускони из фильма Паоло Соррентино «Лоро», – редкость на современном экране. Кажется, главные персонажи актуального кино сегодня сплошь чудаки, фрики и бунтари. Иначе шведский фильм «На границе миров» не был бы отобран во второй по значимости конкурс Каннского фестиваля «Особый взгляд», а российский «Человек, который удивил всех» – в аналогичную венецианскую секцию «Горизонты».
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