Стиль жизни / Культура

Что привез в Москву петербургский театр «Приют комедианта»

Режиссеры Дмитрий Волкострелов и Максим Диденко заняты ревизией: первый – театра, второй – мифа о «преображенских и шариковых»
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«Приют комедианта» – один из самых интересных и смелых петербургских театров с исключительно разнообразным репертуаром. Московские показы закончатся 9 ноября. Хедлайнеры гастролей – режиссеры Дмитрий Волкострелов и Максим Диденко.

Дуэль

«Любовная история» Волкострелова вышла пять лет назад и за это время стала практически классикой экстремального российского театра. Это была первая работа режиссера в традиционном театральном пространстве со сценой и занавесом. И первая, где внутренним сюжетом стала ревизия правил этого самого пространства. Формально это постановка ранней новеллы немецкого драматурга и теоретика театра Хайнера Мюллера про неудачный роман студента с работницей фабрики. На практике – попытка непредвзято ответить на вопросы, а что такое вообще спектакль, как он работает и что изменится, если заставить его работать иначе.

Волкострелов разрушает привычный ритуал похода в театр, чтобы мы увидели, из чего, собственно, этот ритуал состоит, каково значение каждой из его частей. Лишившись в «Любовной истории» чего-то, что мы привыкли принимать как должное, мы наконец-то можем это что-то разглядеть, проанализировать и, возможно, отнестись к этому критически – как к странной, парадоксальной условности.

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