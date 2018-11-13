Как Кирилл Серебренников водит экскурсии по Пречистенке
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Журналист и режиссер Михаил Зыгарь и продюсер Карен Шаинян объявили старт проекта «Мобильный художественный театр». Первая премьера – спектакль-путешествие «Изображая Кирилла Серебренникова». Лидер «Гоголь-центра» уже больше года живет под домашним арестом; раз в день ему можно выходить на прогулку – но только по утвержденному маршруту в районе Пречистенки. Этот маршрут и предстоит повторить зрителям спектакля: так они смогут хоть отчасти пережить повседневный опыт арестованного режиссера. Участники экскурсии собираются в ресторане «Воронеж», надевают наушники и пластмассовые браслеты на лодыжки – вместо электронных, которые положено носить домашним арестантам (так было на первых показах – скоро спектакль можно будет услышать, просто скачав приложение). В наушниках звучит голос Серебренникова: если не считать каких-то старых записей, сейчас его можно услышать только здесь и в зале суда. За полтора часа прогулки режиссер берется рассказать абсолютно все, что он знает о районе и его знаменитых обитателях.
Серебренников отлично разбирается в истории культуры – не хуже, чем в современном искусстве (в широком смысле), которое для него далеко не ограничивается театром. Причем, рассуждая о кино, литературе, музыке, он никогда не повторяет общих мест: этим индивидуальным подходом к классике он во многом и заработал имидж «эпатажного режиссера», который не вполне соответствует истине.
Коллективное знание о культуре для Серебренникова почти всегда ошибочно. В 2013 г. вышел его мемориальный спектакль к юбилею Станиславского. Проект назывался «Вне системы» – в пику каноническому представлению об основателе Художественного театра. А три года назад он поставил в «Гоголь-центре» поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» – книгу, над которой все зевали в школе и которую никто потом не перечитывает: даже филологи почти ничего про нее не пишут. Серебренников полностью реабилитировал поэта: оказалось, это, что называется, про сегодня. К тому же режиссер увидел, что стихи Некрасова на удивление пластичны и можно произносить их десятками разных способов – как бытовой диалог, как ораторию, как рэп, как частушку.
В экскурсии по Пречистенке и окрестностям заметно то же личное отношение – и к месту, и к населявшим его людям. Тургенев, Пастернак, Булгаков, Есенин, Айседора Дункан, архитектор Шехтель для Серебренникова скорее соседи, чем персонажи толстых энциклопедий. Иногда рассказчик старается отменить историческую несправедливость. Скажем, институт Сербского – цитадель советской карательной психиатрии – носит имя психиатра, который на рубеже веков боролся за гуманное отношение к душевнобольным: теперь его фамилия ассоциируется с репрессиями. Сама Пречистенка – с ее необычной для Москвы концентрацией модерна, чудом сохранившимися аутентичными деревянными дверями и оконными рамами – тоже становится героем спектакля: «экскурсовод» иронизирует над лужковским новостроем и новыми памятниками и сокрушается, что фрески Борисова-Мусатова в одном из шехтелевских особняков доступны только австралийскому послу и его гостям. По всему району мелькают серебряные дощечки «Последнего адреса» – многие местные жители не пережили Большой террор; этот сюжет то и дело всплывает в рассказе Серебренникова, заставляя вспоминать обстоятельства, в которых выходит спектакль, – и чувствовать пластмассовый браслет, затянутый вокруг лодыжки.
Какие еще спектакли-путешествия есть в России
Кто поставил: Штефан Кэги и Йорг Карренбауэр
Где: Москва, Санкт-Петербург и Пермь (а за пределами России – десятки городов)
Премьера: 2014-2017 гг.
Первое, о чем должен спросить себя режиссер, задумав погонять по городу людей в наушниках: а чем это отличается от Remote X? Это самая известная серия спектаклей в таком формате. Автор идеи Штефан Кэги – один из основателей театральной группы Rimini Protokoll, которая задает моду в мире театрального нон-фикшн. Компьютерный голос ведет 50 человек по самым типическим городским точкам вроде станций метро, рынков и кладбищ, дает им неожиданные задания – например, изобразить акцию протеста – и наглядно доказывает, что власть машин уже наступила. Главный эффект – мегаполис кажется тотальным спектаклем.
Кто поставил: Всеволод Лисовский
Где: Москва
Премьера: 2016 г.
Самый необычный режиссер альтернативного российского театра водит зрителей по улицам и вагонам метро, где артисты читают стихи, произносят монологи, поют, раздеваются – в общем, любыми доступными способами нарушают нормальный ход вещей. Иногда повседневность начинает обороняться от захватчиков: например, однажды на гастролях в Петербурге актрису «Неявных воздействий» задержала полиция, приняв за самоубийцу.
Кто поставил: Семен Александровский
Где: Санкт-Петербург
Премьера: 2016 г.
Прогулка для одного. Все, что вам понадобится, – смартфон, наушники и карта, только не Петербурга, а Венеции, Амстердама или Парижа, смотря, что вы выберете. Зритель видит улицы, парки и каналы Петербурга – а слышит стереозапись уличного шума, записанного в одном из европейских городов. Иногда нужно просканировать QR-код на карте и сразу поднять смартфон, как будто вы снимаете видео – и вместо, скажем, невской воды экран покажет волны Сены, Адриатического моря или реки Амстел. Проект – о преодолении границ, природных, государственных и культурных.
Кто поставил: Александр Вартанов
Где: Москва
Премьера: 2017 г.
Разовый проект, созданный режиссером Александром Вартановым для фестиваля «Территория», точнее, для его спецпрограммы «Живые пространства». Автобус забирает зрителей в районе Маяковской, едет по Садовому на север и в конце концов возвращается в ту же точку. Саундтрек поездки – обрывки отечественных теле- и радиопередач последних 18 лет, от прощального обращения Ельцина до репортажей об аресте Кирилла Серебренникова. Садовое кольцо превращается в метафору движения без цели – ехали, ехали, так никуда и не уехали, впустую потратили нефть. То есть бензин.
Кто поставил: Всеволод Лисовский
Где: каждый раз в новом месте
Премьера: 2018 г.
Беспрецедентный спектакль-путешествие, который длится два дня и маршрут которого зрителям заранее не известен. Первая экспедиция стартовала на Курском вокзале. Участники сели в поезд, в 5 утра вышли в Курске, а к восьми уже были во Льгове; впереди их ожидало еще шесть переездов и четыре города. Путешественники бродили по ничем не примечательным местам, знакомилась с невестами античных философов, слушали главу из книги нобелевского лауреата по физике Вернера Гейзенберга «Физика и философия», жарили мясо и смотрели постановку для дошкольников в Орловском театре. Все ради того, чтобы прочувствовать логику квантового мира, лишенного причинно-следственных связей.