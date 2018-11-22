Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4701 от 22.11.2018 под заголовком: Русское искусство в святом месте

Как выглядит русское искусство в Ватикане

Открылась выставка «Русский путь. От Дионисия до Малевича»
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Открывшаяся в галерее, или крыле, Карла Великого колоннады собора Святого Петра выставка русского искусства – плод большой политики. Стоит вспомнить, что после встречи в 2013 г. Владимира Путина и Папы Римского Франциска было принято решение о культурном сотрудничестве между Россией и Святым престолом. Возможности этого сотрудничества достаточно ограниченны – кинематографом и балетом в этом случае не обменяешься. Так что начало культурным отношениям положила выставка «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо», на которую два года назад в Третьяковскую галерею выстраивались длиннющие очереди.

Такую выставку можно считать чудом – никогда музеи Ватикана не вывозили из своих стен столько произведений. Наш ответ должен был быть адекватным, но не мог. Ну нет в русском изобразительном искусстве имен столь же сиятельных, что были вынесены в название ватиканской выставки. И понятно, почему директор Третьяковки Зельфира Трегулова признается, что работа над замыслом «Русского пути. От Дионисия до Малевича» была «долгой и мучительной».

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