Почему в театре Россия – Европа

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Кристоф Марталер покажет спектакль «Мы берем это на себя», в котором он выдумал «плохое государство» Tanja Dorendorf / T+T Fotografie

Юбилей – хороший повод оглянуться: не только на то, что произошло за 20 лет с фестивалем, но и на то, что случилось с тем самым новым европейским театром, который дал фестивалю имя.

Три наблюдения

Наблюдение первое: все эти 20 лет мы существуем в живом, меняющемся контексте. К концу 1990-х Чеховский театральный фестиваль познакомил Москву почти со всеми действующими классиками от Питера Брука до Кристофа Марталера. NET в 1998-м сразу начал с новых имен – а уже дальше мы следили за тем, как эти новые становились звездами и мэтрами. Наш зрительский опыт перестал отставать от европейского, мы больше не были провинцией, куда привозят то, что было модно вчера. NET стремился угадать, что будет важным завтра. И, в общем, не ошибался.

Наблюдение второе: NET стал одним из первых опытов построения горизонтальной структуры в российском театре, привыкшем к вертикали. Придуманный театральными критиками фестиваль нового европейского театра был малобюджетной частной инициативой, изначально избегавшей иерархий. Потом по такому же горизонтальному принципу был построен Театр.doc. Сперва они казались противоположностями – театр режиссера и театр драматурга, театр формы и «театр, в котором не играют». Время показало, что они были на одной стороне: Театр.doc искал язык нового века там же, где начало искать его актуальное европейское искусство, – в реальности за окном.