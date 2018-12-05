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Скончался выдающийся писатель Андрей Битов Александр Вильф / РИА Новости

Если попробовать описать, кем на самом деле был Битов, придется собрать длинную цепочку слов, ни одно из которых не будет ухватывать его целиком. Писатель, поэт, эссеист, путешественник, художник, президент ПЕН-центра, вокалист и фронтмен «Пушкин-бенда» (в котором под складный вой мастеров фриджаза зачитывал черновики стихотворений Пушкина со всеми вариантами и разно-чтениями), мыслитель, нумеролог, отец и предтеча русского литературного постмодернизма, исследователь внутренней жизни империй, создатель Новой Пушкинской премии, автор идеи памятника Чижику-Пыжику на Фонтанке...

То, что Битов не совпадал ни с одним из этих слов, даже важнее, чем то, что каждое из них верно. Он вообще старался не совпадать, страшно злился на любые попытки запрячь его в те или иные партии. Многолетняя собеседница его Катя Варкан в одном из интервью вдруг спросила, как он относится к часто поминаемым «либеральным ценностям». В ответ Андрей Георгиевич разворчался: «Есть только одна либеральная ценность – уважение к другой личности. На любом уровне. Вот это я понимаю. Дело в том, что личность не обязана себя доказывать. Она есть. Она может быть в каком угодно существе. И вот надо уважать эту личность. А мы уважаем только начальника. Либо за славу, либо за деньги, либо за власть».