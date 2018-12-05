Стиль жизни / Линии жизни
Статья опубликована в № 4710 от 05.12.2018 под заголовком: В медленном времени

Скончался выдающийся писатель Андрей Битов

Человек, который старался не совпадать ни с чем
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Если попробовать описать, кем на самом деле был Битов, придется собрать длинную цепочку слов, ни одно из которых не будет ухватывать его целиком. Писатель, поэт, эссеист, путешественник, художник, президент ПЕН-центра, вокалист и фронтмен «Пушкин-бенда» (в котором под складный вой мастеров фриджаза зачитывал черновики стихотворений Пушкина со всеми вариантами и разно-чтениями), мыслитель, нумеролог, отец и предтеча русского литературного постмодернизма, исследователь внутренней жизни империй, создатель Новой Пушкинской премии, автор идеи памятника Чижику-Пыжику на Фонтанке...

То, что Битов не совпадал ни с одним из этих слов, даже важнее, чем то, что каждое из них верно. Он вообще старался не совпадать, страшно злился на любые попытки запрячь его в те или иные партии. Многолетняя собеседница его Катя Варкан в одном из интервью вдруг спросила, как он относится к часто поминаемым «либеральным ценностям». В ответ Андрей Георгиевич разворчался: «Есть только одна либеральная ценность – уважение к другой личности. На любом уровне. Вот это я понимаю. Дело в том, что личность не обязана себя доказывать. Она есть. Она может быть в каком угодно существе. И вот надо уважать эту личность. А мы уважаем только начальника. Либо за славу, либо за деньги, либо за власть».

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