Что сказал Ларс фон Триер фильмом «Дом, который построил Джек»
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На известном портрете Данте, вероятнее всего написанном Сандро Боттичелли, автор «Божественной комедии» изображен в профиль (нос с горбинкой, острый подбородок), одет в красное, а из-под его красного колпака выглядывает край другого, развязанного белого, символизирующего чистоту. Ларс фон Триер в финале фильма о маньяке косплеит Данте – тот же профиль (сыгравший Джека Мэтт Диллон говорил, что режиссер утвердил его со словами «Мне нравится твое лицо»), старый красный халат с капюшоном. Но никаких, конечно, белых тесемок – о чистоте тут нет речи, несмотря на болезненную аккуратность Джека. Сопровождает спустившегося в ад героя, как положено, Вергилий (Бруно Ганц), у фон Триера его зовут запросто, Вердж. Он и будет слушателем последнего рассказа Джека о пяти инцидентах, случившихся за последние 12 лет. Ко всему привыкший за годы, проведенные в экскурсиях по аду, Вердж старается не показывать своего недоумения, но видно, что слово «инциденты» кажется ему по отношению к послужному списку Джека несколько общим: под «инцидентами» Джек подразумевает бесчеловечные убийства, которые не позволят ему затеряться даже среди будущих соседей по адским кругам.
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