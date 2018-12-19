Результативный футбол прекрасного качества Евгений Разумный / Ведомости

Чемпионат мира по футболу мы ждали с тревогой. Конечно, у России уже был опыт организации Олимпийских игр, но там все-таки был один город, а здесь – целых 11. До последнего было непонятно, успеют ли всё построить, справятся ли организаторы, приедут ли болельщики. Но всё прошло отлично.

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Джанни Инфантино назвал чемпионат мира по футболу в России лучшим в истории. Конечно, по-другому он сказать и не мог – учитывая то, что это был его первый ЧМ в должности президента FIFA, и то, при каких условиях он стал руководителем этой организации. Но чемпионат в России получился действительно замечательным – это признают не только функционеры, но и игроки, и болельщики, и представители компаний – партнеров FIFA. Ни единого эксцесса в ходе соревнования, которое длилось месяц и в котором приняли участие более 1 млн человек. Результативный футбол прекрасного качества: всего один матч из 64 на ЧМ в России закончился со счетом 0:0, в 14 матчах голы забивались в добавленное и дополнительное время, а счет финального матча в Москве повторил давний рекорд: шесть голов в финалах не забивалось с 1966 г. ЧМ стал прекрасной прививкой от ксенофобии: в Россию приехали сотни тысяч позитивных болельщиков со всего мира, их радость и открытость увидели миллионы россиян, которые неожиданно для себя выяснили, что тоже способны быть доброжелательными и конструктивными.