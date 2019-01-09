Фильм «Мэри Поппинс возвращается» оказался не таким, как можно было ожидать

Мэри Поппинс (Эмили Блант, справа) регулярно утягивает других персонажей в волшебные миры, но там, как правило, находится просто очередная сцена, на которой можно петь и танцевать Кадр из фильма / Disney

На пресс-показе новой «Мэри Поппинс» раздавались аплодисменты, люди выходили из зала с улыбкой, потом писали в фейсбуке: «Ах какую чудную новогоднюю картину мы посмотрели!» Так что все, что вы прочтете ниже, является особым мнением злобного существа, подобного другому новогоднему герою, Гринчу; это существо не вышло из зала только потому, что хотело посмотреть, насколько низко может упасть героиня Памелы Трэверс.

Хотя, конечно, это уже совсем не героиня Памелы Трэверс. Это неправильная Мэри Поппинс.

В 1964 г. Уолт Дисней экранизировал книгу в соответствии со своими представлениями о коммерчески-успешном продукте. Одновременно ему приходилось отбиваться от автора: Трэверс бесило все то, что Дисней делал с текстом. Предельно строгая, предельно сдержанная, элегантная, безупречная Мэри в исполнении Джули Эндрюс превращалась в простушку-хохотушку, которая плясала в компании рисованных зверьков.

Про противостояние Диснея и Трэверс несколько лет назад был снят симпатичный фильм «Спасти мистера Бэнкса» (ее играла Эмма Томпсон, его – Том Хэнкс); он был выпущен на студии Walt Disney, но, как ни странно, был полон сочувствия в адрес сказочницы. С грехом пополам они с Диснеем договорились: в книгах Мэри одна – на экране другая. Но русских зрителей в суматохе холодной войны предупредить об этом забыли. У нас диснеевский фильм в прокат не выходил, а после перестройки его крайне редко показывали по телевизору. И Мэри Поппинс в России осталась, какой была – сначала в сказках, потом в фильме Леонида Квинихидзе, достаточно точно передающем их дух. И как-то так выходит, что «Мэри Поппинс возвращается» на неподготовленного зрителя может произвести впечатление ведра холодной воды, внезапно вылитой на голову.

Это прямое продолжение диснеевского фильма. 1935 год; Майкл Бэнкс (Бен Уишоу) вырос, стал отцом троих детей и потерял жену. Еще немного – и он потеряет дом, который за долги собирается отнять банк. Его сестра Джейн ничем не может ему помочь. Но может помочь Мэри (Эмили Блант), давным-давно забытая няня, которая спускается с небес на зонтике. Она берет на себя все заботы о младших Бэнксах, которых таскает по волшебным мирам. С таким магическим потенциалом ей ничего не стоит разрулить финансовые проблемы их отца, но она медлит – ждет, когда он сам возьмет судьбу в свои руки.

Битва за Новый год Министерство культуры РФ принимает довольно жесткие протекционистские меры и расчищает новогоднее поле от голливудской продукции, поэтому массовому зрителю приходится выбирать в основном из отечественной кинопродукции. Но, честно говоря, новогоднее голливудское на этот раз не лучше.

Эту «Мэри» снял Роб Маршалл – постановщик, чья удачливость по масштабам может соперничать только с его же ординарностью. Любой, кто видел фильм «Пираты Карибского моря: На странных берегах», согласится, что это самый скучный, самый никакой из фильмов франшизы – но он волшебным образом стал и одним из самых кассовых. Фильмы Маршалла «Чикаго», «Девять» и «Чем дальше в лес» не реанимировали жанр мюзикла, а закапывали его еще глубже – но, поди ж ты, «Чикаго» получило шесть «Оскаров».

Мюзикл – любимый жанр Маршалла, но у него какой-то удивительный подход к этому жанру. Бывший танцор, он стремится загнать музыкальные номера в узкое и душное сценическое пространство. Казалось бы, на этот раз в его распоряжении целая волшебница и ничто не мешает развернуть на экране феерическое действие. Но после первого же музыкального номера, где есть хоть какое-то подобие простора, Маршалл сдувается и сдается. Его Мэри то и дело попадает в магические параллельные миры, но Маршалл словно боится воздуха и в этих магических мирах немедленно организует кабаре и сцену, на которую героиня залезает, чтобы распевать оттуда песенки. В одном ключевом эпизоде она с детьми долго карабкается в волшебный колодец, чтобы обнаружить там толпу фонарщиков, пляшущих в полумраке; знаете, я тоже был ребенком, и это очень, очень мало соответствует моим представлениям о хорошем детском новогоднем фильме. Окончательно добивает «Поппинс» русский дубляж – даже не голоса, бог бы с ними, а чудовищные тексты вроде «Ах, я рад как малец, что купил леденец».

Главные фильмы, показанные в новогодние каникулы

Да, Мэри играет хорошая британская актриса Эмили Блант. И она могла бы сыграть ее идеально, а в результате – сплошная обида. У нее глаза не изо льда, а у Мэри были изо льда. Мэри была суровая примерно как жизнь, но она хотела своим воспитанникам только добра. А эта просто хочет добра. И этого мало.

«Мэри Поппинс возвращается» – фильм, который внезапно вызывает в памяти строчку из медицинского учебника, из главы про панкреатит: «Поджелудочная железа начинает переваривать сама себя». Это очередной проект студии Walt Disney по перевариванию самой себя: самая большая, самая богатая голливудская контора, которая может себе позволить любые бюджеты и любых авторов, почему-то занимается тем, что с упоением переделывает свои старые хиты. Уже вышла «Книга джунглей», в 2019 г. нас ждут новые «Аладдин» и «Король-лев», на подходе «Русалочка» в постановке угадайте кого (да-да, Маршалла). Имеют право, конечно. Ну да, сотни лет все ветры возвращаются на круги своя, но, если честно, наблюдать за этим не так уж весело.

Автор – специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда»