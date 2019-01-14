Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4731 от 14.01.2019 под заголовком: Кто дирижирует Берлином

В берлинской Staatsoper показали новую постановку «Фальстафа» Верди

Дирижер Даниэль Баренбойм напомнил, что остается главной музыкальной фигурой немецкой столицы
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Музыкальная сцена Берлина взяла курс на омоложение кадров. В прошлом сезоне сменились руководители сразу трех оркестров: Немецкий симфонический оркестр возглавил 35-летний Робин Тиччати, оркестр Komische Oper – 40-летний Айнарс Рубикис, а Оркестр берлинского радио – 46-летний Владимир Юровский. Сэр Саймон Рэттл провел свой прощальный концерт с Берлинскими филармониками еще летом минувшего года, однако новый худрук самого престижного оркестра мира, 46-летний Кирилл Петренко, приступит к своим обязанностям лишь этим летом. Один из ключевых вопросов, который в эпоху междуцарствия пришлось решать филармоникам, – кто будет дирижером новогоднего концерта, ритуального мероприятия, которое проходит в присутствии канцлера Ангелы Меркель, собирает политическую и финансовую элиту страны и транслируется в прямом эфире в кинотеатрах по всему миру. Интрига существовала недолго: было понятно, что единственным музыкантом, художественная репутация и политический вес которого соразмерны статусу события, в сегодняшней Германии остается Даниэль Баренбойм – пианист, дирижер, менеджер, дипломат, основавший оркестр «Западно-восточный диван», где молодые инструменталисты из Израиля играют бок о бок с коллегами из Палестины.

В свои 76 лет Баренбойм ведет игру по-крупному, продолжая расширять горизонты влияния, – когда конкуренция со стороны молодого поколения так сильна, почивать на лаврах не приходится. Сегодня империя Баренбойма состоит из Staatsoper, главного оперного театра Германии, который он возглавляет с 1992 г., и из Зала Пьера Булеза, который располагается в двух шагах от бульвара Унтер-ден-Линден. Построенный по проекту архитектора Фрэнка Гери зал был открыт позапрошлой весной, впечатлил публику акустическим совершенством и быстро стал новым музыкальным центром Берлина. В праздничную рождественскую неделю на афишах двух ключевых культурных площадок Берлина впервые в новейшей истории значилось одно и то же имя: в Филармонии Баренбойм выступил и как дирижер, и как пианист, сыграв моцартовский «Коронационный» концерт, а в Staatsoper провел четыре представления «Фальстафа» Джузеппе Верди. Если бы в современной Германии сохранился старинный титул генералмузикдиректора, «музыкального руководителя города», Баренбойм носил бы его по праву.

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