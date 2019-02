На Берлинском кинофестивале блеснула «Золотая перчатка» Фатиха Акина

Последний для директора Дитера Косслика Берлинале, вопреки оптимистичным прогнозам, рискует оказаться самым неудачным. Красивого финала не случилось. Папарацци некого фотографировать на красной дорожке, на фестиваль прибыло буквально полторы голливудских звезды (Кристиан Бэйл, представивший номинированный на «Оскара» байопик Дика Чейни «Власть», и запомнившийся по прошлогоднему хиту «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Калеб Лэндри Джонс, сыгравший в «Доброте незнакомцев» Лоне Шерфиг).

Критикам остается разве что зубоскалить над картинами вроде «Мистера Джонса» Агнешки Холланд про посещение британским журналистом Украины во время голодомора. Холланд самым неловким образом обыгрывает актуальную политическую повестку. В «Мистере Джонсе» собраны все мыслимые и немыслимые клише о России (водка, снег, «эх, дубинушка, ухнем» и прочее «гей, славяне»). Разочарованием стала и странная история с новым фильмом Чжана Имоу «Одна секунда». Официально картину сняли с конкурса по техническим причинам, но в кулуарах рассказывают, будто посвященную культурной революции ленту не пропустила китайская цензура.

Пока самое яркое впечатление 69-го Берлинале – «Золотая перчатка» Фатиха Акина, экранизация одноименного бестселлера Хайнца Штрунка о гамбургском серийном маньяке Фрице Хонке, орудовавшем в злачном районе Ст. Паули в 1970-е гг. Его жертвами становились женщины, в основном немолодые проститутки. Потомственный эмигрант Акин неожиданно снял фильм, который условно можно отнести к жанру heimat (кино о родине). С одной очень важной поправкой: режиссер признается в любви к немецкой низовой бытовой культуре – шнапсу, шлягерам Роя Блэка, мебели Formica и прочему обывательскому кичу, которого принято стыдиться. В кадре у Акина сплошь отбросы общества, пьяницы и подонки. Однако автор не спешит делать страноведческие выводы и объяснять деградацию героев национальным проклятьем. Маньяк Хонка – ошибка природы, а не социальная закономерность.

Деньги за мир

Фонд Cinema for Peace провел в Берлине 25-й благотворительный гала-ужин. Вторым организатором вечера выступил аукционный дом Christie’s. В качестве лотов предлагались чай с Бобом Гелдофом, ужин с Катрин Денев и путешествие в Киев в гости к Виталию Кличко – если доплатить, можно продолжить вояж в зону военных действий и посетить кинопоказ Cinema for Peace про «love between Ukrainians and Russians» (цитата из буклета). Из Russians присутствовал только Петр Верзилов, выставивший запись песни с Pussy Riot за 5000 евро.