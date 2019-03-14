Как мы полюбили Чужих
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Чужие совершенны. Сильны, неутомимы, бесстрашны, смертоносны. Вселенная Чужих существует всего 40 лет, но странным образом расширяется так быстро, что давно уже поглотила нашу. Фильмы франшизы могут иллюстрировать любые философские и социальные теории, в них можно найти аргументы для любых споров: о феминизме, о дизайне, о природе страха, о космическом одиночестве, о войне, о природе творчества. И, конечно, о любви.
Революция
Золотая эра фантастического хоррора началась в 1979 г. с выхода «Чужого» Ридли Скотта. В этом малобюджетном фильме все было неправильно. В нем тот, кто казался героем, умирал первым, в нем женщина побеждала монстра, а мужчины умирали, в нем обратный отсчет не останавливался, как это обычно происходит в экшн-фильмах, если вовремя нажать на кнопку. Все это было пугающе реалистично – инопланетная тварь, проникшая на корабль, узкие коридоры, рыжий котик, вечно путающийся под ногами, кровь на обеденном столе. Настолько реалистично, что Сигурни Уивер, сыгравшая Эллен Рипли и этим навсегда связавшая себя с Чужими, рассказывала в одном интервью, что в какой-то момент даже забыла, что снимается в кино. Кровь была настоящей.
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