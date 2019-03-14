Как мы полюбили Чужих

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













«Чужой» Ридли Скотта Brandywine Productions

Чужие совершенны. Сильны, неутомимы, бесстрашны, смертоносны. Вселенная Чужих существует всего 40 лет, но странным образом расширяется так быстро, что давно уже поглотила нашу. Фильмы франшизы могут иллюстрировать любые философские и социальные теории, в них можно найти аргументы для любых споров: о феминизме, о дизайне, о природе страха, о космическом одиночестве, о войне, о природе творчества. И, конечно, о любви.

Революция

Золотая эра фантастического хоррора началась в 1979 г. с выхода «Чужого» Ридли Скотта. В этом малобюджетном фильме все было неправильно. В нем тот, кто казался героем, умирал первым, в нем женщина побеждала монстра, а мужчины умирали, в нем обратный отсчет не останавливался, как это обычно происходит в экшн-фильмах, если вовремя нажать на кнопку. Все это было пугающе реалистично – инопланетная тварь, проникшая на корабль, узкие коридоры, рыжий котик, вечно путающийся под ногами, кровь на обеденном столе. Настолько реалистично, что Сигурни Уивер, сыгравшая Эллен Рипли и этим навсегда связавшая себя с Чужими, рассказывала в одном интервью, что в какой-то момент даже забыла, что снимается в кино. Кровь была настоящей.