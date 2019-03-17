Как смотреть Репина

В Новой Третьяковке открылась ретроспектива Ильи Репина – художника, который кажется сегодня главным в русском искусстве конца XIX – начала XX в.

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Для «Торжественного заседания Государственного совета 7 мая 1901 года» места в зале Новой Третьяковки оказалось маловато, в Русском музее полотну просторнее Евгений Разумный / Ведомости

300 с лишним работ – более 170 произведений живописи и 130 графических листов заняли три этажа Новой Третьяковки. Помимо 21 российской институции, включая Третьяковскую галерею и Русский музей, в выставке участвуют семь иностранных музеев и семь частных коллекций. Банк ВТБ, который на вернисаже благодарила директор Третьяковки Зельфира Трегулова, оплатил в дополнение к транспортным и страховым расходам столь необходимое после кражи Куинджи индивидуальное подключение сигнализации к каждой картине. Прямоугольное белое пятно в начале экспозиции – напоминание о другой травме: это тень отправленного на реставрацию полотна «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (1885), поврежденного год назад. Сильное концептуальное решение – похоже, единственный актуальный акцент, на который архитектор выставки Евгений Асс смог уговорить ее кураторов Татьяну Юденкову и Нину Маркову. Рутинная логика экспонирования не помогает, увы, но и не слишком мешает адекватному, освобожденному от советской традиции восприятию художника, которому выпало творить в разные эпохи. Родился (1844) при Николае I, умер (1930) за три года до прихода к власти Гитлера. Прославившись в XIX столетии, смог преодолеть fin de siècle и завоевать новый век.