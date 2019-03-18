Почему «Покидая Неверленд» один из самых ярких и самых гадких фильмов года
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Как известно, в новейшей истории США есть три главные тайны: кто убил Кеннеди, произошло ли в Розуэлле крушение НЛО и правда ли Майкл Джексон занимался сексом с детьми. Автор телефильма «Покидая Неверленд» Дэн Рид пытается закрыть последний вопрос.
Секса не было
В таблоидах его называли Wacko Jacko (wacko значит «чудной», а еще словарь предлагает вариант «стремный»). В самих его внешности и пластике, безусловно, было что-то от чертика. Он дико одевался, предпочитая военную форму с галунами и погонами. У него постоянно менялась форма носа – он страдал дисморфофобией, серьезным душевным заболеванием, при котором человек искренне считает какую-то часть своего тела уродливой: отец-подонок внушил маленькому сыну, что у него отвратительно толстый нос, и сын, стоило чуть подрасти, начал делать операцию за операцией, пока в носу не разрушились все хрящи. Он был афроамериканцем со светлой кожей (страдал еще и от витилиго).
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