Флагманский ресторан отеля «Балчуг Кемпински» временно стал итальянским

До конца марта в «Балчуг Гриль» действует специальное меню итальянского шефа Франческо Воче

В «Балчуг Гриле», флагманском ресторане отеля «Балчуг Кемпински», до конца марта действует временное меню с блюдами итальянской кухни. Его разработал приглашенный шеф – итальянец Франческо Воче. Он составил меню для ланча и ужина в «Балчуг Гриле», а также предложил специальные блюда для кафе «Кранцлер» и меню обслуживания в номерах отеля.

У ресторанов при московских отелях противоречивая судьба. Попытки открыть в отеле ресторан высокой кухни пока оканчиваются неудачно. В Москве последовательно закрылись Les Menus par Pierre Gagnaire в Lotte Hotel Moscow в 2015 г., а в 2009 г. – Jeroboam в отеле Ritz Carlton, которым заведовал немецкий шеф Хайнц Винклер. На месте Les Menus Par Pierre Gagnaire был открыт ресторан Ovo by Carlo Cracco с авторскими блюдами Карло Кракко, обладателя двух звезд Michelin, но спустя недолгое время концепция заведения поменялась: меню сделали проще и дешевле. Тем не менее есть примеры успешной работы. В гостинице «Националь» работают «Доктор Живаго» и «Белуга» Александра Раппопорта, а в Ritz Carlton – Novikov Restaurant & Bar Аркадия Новикова, обо всех трех совладельцы отзываются как об успешных.

Лада Самодумова, заместитель директора «Балчуг Кемпински», также утверждает, что рестораны отеля успешны и обновление концепции больше нужно для того, чтобы порадовать гостей, хотя подчеркивает, что инициатива с временной сменой концепции оказалась прибыльной – за время действия меню от Воче средний чек в «Балчуг Гриле» вырос более чем на 30%, в том числе увеличился объем продаж напитков из карты итальянских вин, уточняет она. Также Самодумова подчеркивает, что эксперимент специально не ограничивали только флагманским рестораном, а распространили на все ресторанные службы отеля: это позволило провести оценку привлекательности введения фестивальных гастрономических предложений в каждом из заведений общественного питания при отеле, а также оптимизировать расходы на время проведения акции.

В обычном режиме «Балчуг Гриль» предлагает европейскую кухню, итальянскую выбрали как наиболее популярную и узнаваемую как у москвичей, так и у международных гостей отеля. Кроме того, этот выбор обусловлен тем, что группа «Кемпински» – швейцарская, поэтому глобально компании важен фокус именно на европейских культурных и гастрономических традициях.

Полностью менять концепцию «Балчуг Гриля» или других ресторанов и баров в «Балчуг Кемпински» не планируют. Но с учетом популярности фестиваля итальянской кухни среди гостей и посетителей отеля и дальше будут проводить аналогичные гастрономические акции.