Аньес между 1928 и 2019: памяти Аньес Варда

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В Париже в возрасте 90 лет умерла режиссер Аньес Варда GUILLAUME SOUVANT / AFP

К ее дому на rue Daguerre люди спонтанно начали приносить цветы. Не потому, что Аньес Варда была выдающейся кинематографисткой и художницей, а потому, что жила тут, всех знала и любила.

«Не останавливать время, сопровождать»

В фильме, который она лично еще в феврале представила на Берлинале – «Варда для Аньес» (Varda par Agnès) – и который недавно в большой, посвященной Варда, программе повторил франко-немецкий канал ARTE, можно увидеть жизнь Варда ее собственными глазами (фильм еще в онлайн-доступе). Она сидит перед зрителями в театре и в спокойном лекционном режиме рассказывает – с визуальными примерами, – как она все эти 90 лет прожила и чем занималась. Фотографией, инсталляцией, игровым кино, документальным, сначала обычным, потом дигитальным. Теперь, ей кажется, «снимать фильмы могут все, даже телефоном», и она делится ценными советами, как это делать («Три слова мне всегда важны: «почему» я снимаю, «как» и с кем я «делюсь»). Она говорит так умно и без апломба, словно это рецепт пирога. А все эти награды и почести – каннская «Золотая пальмовая ветвь», «Сезары», венецианский «Лев», берлинский «Медведь» и место в истории, навечно обеспеченное ей уже только тремя из почти 30 фильмов – «Клео от 5 до 7» (1962), «Счастье» (1965) и «Без крыши, вне закона» (1985), – ну так да, мирская слава. Рассказывает, как в фильме «Клео от 5 до 7» в маленьком эпизоде она сняла с Жан-Люка Годара черные очки, которые тот никогда не снимал. Речь в эпизоде шла о том, что все, возможно, выглядит по-другому, не так мрачно, как видит персонаж, достаточно снять очки. И Годар послушно снял. «Ах, какие красивые были у Жан-Люка глаза!» – комментирует Варда, и зрители смеются, словно речь идет не о герое французской «новой волны», а о парне с соседней улицы, в которого все девчонки влюблены.