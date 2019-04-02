Маркс атакует!

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«Дамбо» Тима Бёртона удивляет левыми идеями и обилием цитат из советского «Цирка» Walt Disney Picture

«Дамбо» – ремейк мультфильма Уолта Диснея, вышедшего в 1941 г. С хитами вроде «Белоснежки», «Бэмби» или относительно недавних «Русалочки» или «Красавицы и чудовища» тот старый милейший мультик в популярности не сравнится (в некоторых странах типа России его и вовсе, считай, не видели). Герой был слоненком, над которым прочие слоны глумились за его огромные уши (прозвище Дамбо происходит от dumb – тупой). Он страдал от комплекса неполноценности, а его единственным другом была мышь. Случайно напившись шампанского, Дамбо долго галлюцинировал (его пьяный сон с хороводами розовых слонов – самый знаменитый эпизод мультфильма), а заодно понимал, что может летать, используя уши как крылья. Вернувшись в цирк, он триумфально носился над ареной, срывая аплодисменты.

Так вот, с этим мультфильмом картина Тима Бёртона не имеет почти ничего общего, если не считать нескольких сюжетных мотивов и, конечно, летающего слоника.

Сценарист Эрен Крюгер (у которого в фильмографии один фильм хуже другого – даже не знаешь, как выбрать между лентами «Трансформеры: Месть падших» и «Звонок-2») максимально драматизирует историю. Она теперь главным образом про людей (животные, у Диснея болтавшие без умолку, отныне немы). В первых же кадрах нас встречает вернувшийся с Первой мировой без руки Холт (Колин Фаррелл): пока он воевал, от испанки умерла жена, осталось двое детей. Он был наездником в цирке шапито, но владелец заведения Макс Медичи (Дэнни Де Вито) уже продал всех лошадей. Зато купил беременную слониху. Понятно, кто у нее родится.